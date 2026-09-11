به گزارش خبرنگار مهر، مستند «شاهد ۱۳۶» با محوریت روایت زندگی سراسر حماسه سردار شهید خلبان محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپادی هوافضای سپاه، جمعه ۲۰ شهریور از سیمای شبکه لرستان پخش می‌شود.

این مستند با حضور سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه تهیه شده است.

پیش از پخش مستند، نشست تبیین ابعاد شخصیتی سردار شهید محمدباقر طاهرپور برگزار می‌شود که این برنامه از ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه روی آنتن خواهد رفت و مستند «شاهد ۱۳۶» نیز ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

روایتی از نقش سردار شهید طاهرپور در ساخت پهپاد شاهد ۱۳۶

مستند «شاهد ۱۳۶» به روایت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید خلبان محمدباقر طاهرپور می‌پردازد و از نقش این فرزند دیار زاگرس در طراحی و ساخت پهپاد شاهد ۱۳۶ روایت می‌کند.

در معرفی این مستند آمده است: «امثال محمدباقر نه برای نام و نشان، بلکه برای اینکه ما بتوانیم در آرامش رویاهایمان را بسازیم، از خودشان گذشتند.»

این مستند در اداره امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان تهیه شده است و به روایت محسن مرادی جمعه ۲۰ شهریور از سیمای شبکه لرستان پخش خواهد شد.