الجزیره: اسرائیل قصد دارد در ساعات آینده حملاتی علیه لبنان انجام دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به ساکنان مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی اطلاع داده شد که ارتش اسرائیل قصد دارد طی ساعات آینده حملاتی علیه جنوب لبنان انجام دهد.

رسانه‌های صهیونیستی به کمیت و کیفیت این عملیات و محدوده زمانی و مکانی آن هیچ اشاره دقیقی نکردند.

این خبر در حالی است که «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی امروز طی سخنانی با سوء‌استفاده از امتیاز دادن‌های مکرر دولت لبنان مدعی شد: اگر ارتش لبنان در میدان عمل مؤثر نباشد، پیشبرد توافق منعقد شده میان اسرائیل و لبنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

در تازه ترین تحولات میدانی هم منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش اشغالگر حملات توپخانه‌ای شدیدی به ارتفاعات علی الطاهر در اطراف النبطیه الفوقا در جنوب لبنان انجام داد.