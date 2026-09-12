شیرودی: هوانوردی غیرنظامی نباید ابزار فشار سیاسی و اقتصادی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه‌ای خطاب به رئیس شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه فوری این نهاد بین‌المللی به پیامدهای جدی و مستمر اقدامات محدودکننده و فراسرزمینی ایالات متحده علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران است.

وی با اشاره به تشدید فشارهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران اظهار کرد: در پی ناکامی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود در جریان جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، دامنه فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران به حوزه هوانوردی غیرنظامی نیز گسترش یافته و در هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: چنین اقداماتی با اهداف و اصول صریح مندرج در مقدمه کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴) مغایرت دارد؛ مقدمه ای که توسعه آتی هوانوردی بین‌المللی را عاملی مؤثر در ایجاد و حفظ دوستی و تفاهم میان ملت‌ها و مردم جهان می‌داند؛ سوءاستفاده از هوانوردی غیرنظامی می تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی تبدیل شود.

وی تحریم‌های اعمال‌شده علیه هوانوردی ایران را مانعی جدی در مسیر تحقق هدف محوری برنامه راهبردی ایکائو برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۵۰، یعنی «هیچ کشوری عقب نماند» (No Country Left Behind)، دانست و گفت: میان این هدف راهبردی و واقعیت موجود در کشورهایی که با تحریم مواجه هستند، شکاف قابل توجهی وجود دارد.

شیرودی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در طول سال‌های اعمال تحریم، اقدام مؤثر و متناسبی از سوی ایکائو برای حمایت از توسعه هوانوردی یا حفظ حداقل ظرفیت‌های لازم برای تاب‌آوری صنعت هوانوردی ایران صورت نگرفته و این صنعت عمدتاً با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به فعالیت ایمن خود ادامه داده است.

وی با تأکید بر پیوستگی شبکه هوانوردی بین‌المللی تصریح کرد: همه ما در یک سیاره زندگی می‌کنیم و در زیر یک آسمان پرواز می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حملات نظامی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران، در کنار تحریم‌های یکجانبه، با ایجاد محدودیت در فضای هوایی، اختلال در عملیات پروازی، افزایش تغییر مسیر پروازها و هزینه‌های عملیاتی و همچنین تضعیف دسترسی به تجهیزات و خدمات ضروری هوانوردی، پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران برای هوانوردی منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

شیرودی در پایان با محکومیت شدید تحریم‌های گسترده آمریکا علیه هوانوردی غیرنظامی ایران و اقدامات نظامی اخیر خاطرنشان کرد: هوانوردی غیرنظامی تحت هیچ شرایطی نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شود و هیچ دولت عضو کنوانسیون شیکاگو نباید در نتیجه چنین فشارهایی از دستیابی به سطح مناسب ایمنی هوانوردی بازداشته شود.