به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران، ادامه یک سیاست شکست‌خورده است. این تحریم‌ها اگرچه ممکن است هزینه فعالیت و تأمین برخی نیازهای صنعت را افزایش دهد، اما تاکنون نتوانسته و امروز نیز نخواهد توانست چرخه پروازهای کشور را متوقف کند.

دانش متخصصان هوانوردی ایران تحریم‌پذیر نیست

وی افزود: اقدام جدید آمریکا نه ابتکاری تازه و نه نشانه اثربخشی سیاست‌های این کشور، بلکه تکرار سیاستی شکست‌خورده علیه ملت ایران است؛ سیاستی که صنعت هوانوردی کشور طی چند دهه گذشته با آن مواجه بوده و هر بار با توانمندی و ایستادگی متخصصان ایرانی روبه‌رو شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: صنعت هوانوردی ایران سال‌هاست با محدودیت در خرید هواپیما و قطعات، خدمات فنی، بانکی، بیمه‌ای و تعمیر و نگهداری مواجه است، اما با وجود همه این فشارها، آسمان ایران متوقف نشده و نخواهد شد.

شیرودی با بیان اینکه اعلام تحریم به معنای توقف هواپیماها یا تعطیلی شرکت‌های هواپیمایی نیست، ادامه داد: نباید اجازه داد جنگ روانی و تیترهای اغراق‌آمیز جای واقعیت‌های عملیاتی صنعت هوانوردی را بگیرد. تحریم‌ها ممکن است هزینه فعالیت را افزایش دهند، اما توان توقف صنعت هوانوردی ایران را ندارند.

هزینه تحریم هوانوردی را مردم پرداخت می‌کنند

وی با اشاره به آثار تحریم‌های هوانوردی بر زندگی مردم گفت: هوانوردی صرفاً یک صنعت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور و وسیله جابه‌جایی میلیون‌ها مسافر، خانواده، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین، هدف قرار دادن شرکت‌های هواپیمایی ایران، در عمل محدود کردن دسترسی مردم به خدمات حمل‌ونقل هوایی است و هزینه آن را بیش از همه مردم عادی، بیماران، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند.

وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی ایران با وجود سال‌ها تحریم همچنان در حال خدمت‌رسانی هستند و استمرار پروازها در شرایط دشوار تحریمی، گواه توانمندی و تاب‌آوری صنعت هوانوردی کشور است.

شیرودی با اشاره به توان متخصصان ایرانی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما عنوان کرد: دانش و تجربه متخصصان کشور طی سالیان گذشته امکان حفظ قابلیت پروازی ناوگان را فراهم کرده و این سرمایه فنی با صدور یک بیانیه تحریمی از بین نمی‌رود.

وی تأکید کرد: آمریکا می‌تواند نام شرکت‌ها را در فهرست تحریم قرار دهد، اما نمی‌تواند دانش متخصصان، تجربه انباشته صنعت و اراده کارکنان هوانوردی ایران را تحریم کند. اگر هدف آمریکا توقف صنعت هوانوردی ایران است، باید بداند که این هدف در گذشته محقق نشده و امروز نیز محقق نخواهد شد.

ایمنی پروازها خط قرمز سازمان هواپیمایی است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه ایمنی و امنیت پروازها خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: استمرار پروازها صرفاً در چارچوب ضوابط فنی و استانداردهای ایمنی انجام می‌شود و هیچ ملاحظه اقتصادی یا عملیاتی بر الزامات ایمنی تقدم ندارد.

وی همچنین از رصد مستمر آثار تحریم‌های جدید و برنامه‌ریزی برای حفظ پروازهای ضروری، تقویت ظرفیت‌های تعمیراتی، صیانت از حقوق مسافران و توسعه همکاری‌های هوانوردی با کشورهای همکار خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تحریم ممکن است مسیر تأمین برخی نیازها را دشوارتر کند، اما نمی‌تواند صنعت هوانوردی ایران را متوقف کند. آمریکا می‌تواند شرکت‌های ایرانی را تحریم کند، اما نمی‌تواند اراده یک ملت برای حفظ و توسعه زیرساخت‌های حیاتی خود را تحریم کند و پروازهای کشور با اتکا به توان داخلی، رعایت کامل الزامات ایمنی و برنامه‌ریزی دقیق ادامه خواهد یافت.