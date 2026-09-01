به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش پروازهای فرودگاه بین‌المللی کیش در روزها و هفته‌های آینده خبر داد و گفت: تعداد پروازهای این فرودگاه افزایش خواهد یافت تا بتواند بخشی از نیازهای موجود در حوزه حمل‌ونقل هوایی کیش را پاسخ دهد.

آمادگی فرودگاه کیش برای پذیرش هواپیماهای A۳۸۰

وی افزود: باند فرودگاه کیش از نظر استانداردهای فرودگاهی، یکی از مجهزترین، ایمن‌ترین و بزرگ‌ترین باندها برای پذیرش هواپیماهای رده A۳۸۰ است که با همکاری مجموعه فرودگاهی کیش ایجاد و به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون عملیات پروازی در آن انجام می‌شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تمدید گواهینامه‌های فرودگاهی کیش بیان کرد: دستیابی به این گواهینامه‌ها حاصل برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و توسعه زیرساخت‌های استاندارد است.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی مستمر گواهینامه‌های فرودگاهی نیز نشان‌دهنده تداوم روند توسعه و ارتقای استانداردهای فرودگاه کیش است.

شیرودی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های فرودگاه کیش زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کرده است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در کیش و فرودگاه این جزیره استفاده کنند.

رونمایی از نخستین شبیه‌ساز بوئینگ ۷۳۷

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رونمایی از نخستین شبیه‌ساز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه کیش گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند جایگاه کیش را در آموزش هوانوردی کشور ارتقا دهد.

ظرفیت سوخت فرودگاه کیش به ۴ میلیون لیتر می‌رسد

وی توسعه ظرفیت سوخت‌رسانی فرودگاه کیش را از دیگر اقدامات زیرساختی عنوان کرد و افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت این فرودگاه از ۶۰۰ هزار لیتر به چهار میلیون لیتر افزایش خواهد یافت و اجرای این پروژه در حال انجام است.

بهره‌برداری از نخستین هلی‌پورت غیرنظامی کشور در کیش

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از توسعه زیرساخت‌های هلیکوپتری در فرودگاه کیش خبر داد و گفت: نخستین هلی‌پورت و مجموعه هلیکوپتری غیرنظامی کشور توسط بخش خصوصی در فرودگاه کیش احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

شیرودی توسعه اپرون فرودگاه کیش را زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ارائه خدمات تخصصی دانست و اظهار کرد: این توسعه می‌تواند زمینه فعالیت در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد و سایر خدمات هوانوردی را فراهم کند و به ایجاد درآمدهای پایدار برای جزیره کیش، مجموعه فرودگاه و بنادر کمک کند.

وی تأکید کرد: ایمنی پرواز، توانمندسازی فرودگاه، پایداری و توسعه همه‌جانبه، از اولویت‌های اصلی در توسعه فرودگاه کیش است و این توسعه باید در خدمت رونق گردشگری جزیره قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ترمینال جدید فرودگاه کیش خاطرنشان کرد: این فرودگاه آمادگی دارد در حوزه توسعه فناوری و ارائه خدمات هوشمند، به‌عنوان یک پایلوت پیشگام شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدماتی متناسب با جایگاه فرودگاه کیش و استانداردهای جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.