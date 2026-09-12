زیرمیزی؛ زخمی بر اعتماد بیماران

یادداشت مهمان - فاطمه اردبیلی: آنچه که همیشه به عنوان مهمترین اصل در درمان بیماران موثر است، عمل کردن بیمار به دستور پزشک است و این در سایه اعتماد به حرف و عمل اوست. متاسفانه پدیده ای که در بین بعضی از پزشکان رایج شده و میان قشرهای با تخصص مرتبط با جراحی نیز دیده شده است، دریافت پولی است که پزشک پیش از عمل جراحی با بیمار طی می کند و به این شرط عمل بیمار را انجام می دهد.

هزینه های میلیونی و سرسام آوری که جدای از دستمزد و کارانه ای است که بیمارستان ( چه دولتی و په خصوصی ) به ازای عمل جراحی به پزشک می پردازد. بیمار که ناچار با درد، دست و پنجه نرم می کند و باید برای عمل جراحی مهمی مثل جراحی ستون فقرات و... همه ی زندگی اش را آماده کند با درخواست های پزشک متخصصی روبه رو می شود که علاوه بر هزینه اصلی بیمارستان از او پول دیگری می خواهد و در این میان باید در میان مطب های پزشکان حاذق بگردد تا پایین ترین زیر میزی و بالاترین تجربه را پیدا کند تا زیر دست او درمان شود.

باوجودی که بسیاری از پزشکان صادقانه و بدون اجر اضافی و منت کار خود را انجام می دهند، گروهی از همکاران پزشک هستند که هزینه جداگانه ای را پیش از عمل می گیرند و عمل بیمار منوط به واریز آن مبلغ کذایی است. بیماری که کلی هزینه ی بیمه تکمیلی درمان کرده است که در زمان مناسب از کمک مالی آن بهره مند شود با پزشکی مواجه می شود که پول خود را از بیمه نمی گیرد و بعد از عمل جراحی به او می گوید که: « هفتاد میلیون هزینه تیم بنده را واریز کنید من کد جراحی را پایین زدم.» در حالی که هزینه کل بیمارستان بعد ترخیص مثلا ۱۲۲ میلیون شده است. امان از آبروی رفته شده چنین فردی که برای دستمزد بیشتر پول خود را از درد بیمار در آورد و در این میان نیز، دست به حقه بازی زند.

آنچه که واضح است، توجه به این مسئله است که این رفتار زیبنده جامعه پزشکان نیست و اعتماد بیماران را تحت الشعاع قرار می دهد حتی اگر نزد همان پزشکِ زیرمیزی بگیر درمان شود. این که بیمار به این نتیجه برسد که پزشک به دنبال کسب در آمدِ بیشتر از درد اوست، ضرر بسیار بزرگی به خود جامعه پزشکی است و همین باعث می شود که بسیاری از بیماران در زمان مناسب به پزشک مراجعه نکنند و معالجه نشوند یا در دامان بعضی غیر پزشکان کلاهبردار و بی سواد بیفتند و آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی ببینند.

واریز به موقع دستمزد و کارانه پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستان ها و معوقه بیمه ها به آنان می تواند کمک قابل قبولی به پزشکان کند تا این حق را به خود ندهند که از بیمار پول جداگانه ای دریافت کنند. خدمت جامعه ی پزشکی همیشه مورد نیاز کشور و ملت عزیز ایران است و در جهت بهبود هرچه بهتر این خدمت، خود پزشکان می توانند با اصلاح بعضی نگرش ها و ساختارها بیشتر از همه نقش ایفا کنند.

