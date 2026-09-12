به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بعدازظهر شنبه تا شب شنبه ۲۱ شهریور، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستان‌های نیک‌شهر، لاشار، قصرقند، فنوج و سرباز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر و افزایش موقت جریان آب در رودخانه‌های فصلی وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مرتبط، تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

وی توصیه کرد: شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند.

ملاشاهی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی ناشی از شرایط جوی پیش‌رو اقدام کنند.