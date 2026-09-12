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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

هشدار بارش‌های موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان

هشدار بارش‌های موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد جوی و احتمال وقوع بارش‌های موسمی در بخش‌هایی از جنوب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بعدازظهر شنبه تا شب شنبه ۲۱ شهریور، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستان‌های نیک‌شهر، لاشار، قصرقند، فنوج و سرباز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر و افزایش موقت جریان آب در رودخانه‌های فصلی وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مرتبط، تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

وی توصیه کرد: شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند.

ملاشاهی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی ناشی از شرایط جوی پیش‌رو اقدام کنند.

کد مطلب 6944617

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