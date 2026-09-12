به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان گشت مشترک و سیار تعزیرات حکومتی که با حضور کارشناسان دستگاههای نظارتی، ضابطان قضائی، رئیس اتحادیه مربوطه و همراهی اصحاب رسانه انجام شد، بیش از ۱۰ واحد صنفی عرضهکننده لوازمالتحریر در مرکز استان مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیهای میدانی، ضمن صدور تذکرات قانونی برای چند واحد صنفی دارای تخلفات جزئی، یک واحد متخلف نیز بهدلیل گرانفروشی محرز و با نصب بنر تخلف، پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بازرسان در جریان بررسی دقیق فاکتورهای خرید و فروش، مواردی از گرانفروشی را شناسایی کردند که در برخی اقلام، اختلاف قیمت هر کالا به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان میرسید.
عزیزی ادامه داد: این تخلفات پس از مستندسازی و تنظیم صورتجلسه، برای رسیدگی و اعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی همچنین به برخورد با واحدهایی که تلاش میکنند از نظارت بازرسان فرار کنند اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسیها، برخی متصدیان با مشاهده تیم نظارتی اقدام به بستن واحد صنفی خود کردند که بازرسان مجدداً به این واحدها مراجعه کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در یکی از این موارد، واحد صنفی پس از مشاهده تیم بازرسی اقدام به پایین کشیدن کرکره کرده بود که با مراجعه مجدد بازرسان، توضیحات متصدی بررسی و عذر وی موجه تشخیص داده شد.
عزیزی با اشاره به یکی دیگر از نکات قابلتأمل در جریان این گشت نظارتی گفت: برخی کسبه نسبت به ناآشنایی با قوانین و مقررات صنفی و تعزیراتی گلایه داشتند و خواستار آموزش بیشتر در این زمینه بودند.
وی افزود: اینکه فردی با وجود داشتن پروانه کسب، از برخی حقوق مصرفکنندگان و مقررات تعزیراتی اطلاع کافی نداشته باشد، نشاندهنده ضرورت بازنگری در فرآیند صدور پروانه کسب و توجه بیشتر به آموزشهای صنفی است.
تداوم نظارت ها تا پایان مهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: لازم است اطمینان حاصل شود متقاضیان دریافت پروانه کسب، دورههای آموزشی و آزمونهای مربوط به قوانین صنفی را بهدرستی پشت سر گذاشتهاند تا از بروز تخلفاتی که ممکن است ناشی از ناآگاهی باشد، جلوگیری شود.
عزیزی در پایان از تداوم طرح ویژه نظارت بر بازار لوازمالتحریر و اقلام مورد نیاز دانشآموزان تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان و والدین خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی یا درج نکردن قیمت، موارد را از طریق شمارههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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