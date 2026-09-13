به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی بیمه سلامت در خصوص اصلاح قراردادهای داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر مطابق ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، اشاره کرد و عنوان داشت: بر اساس گزارش تعداد زیادی از همکاران موسس داروخانه، متأسفانه سازمان بیمه تامین اجتماعی بدون توجه به جایگاه نهادهای رسمی صنفی و حرفه‌ای و قبل از برگزاری هرگونه نشست و رایزنی مشترک با سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان، راساً مبادرت به اعمال تغییراتی مبهم در فرمت قراردادهای خود با داروخانه‌ها نموده و موسسین را جهت امضا، فراخوان نموده است.

کلانتری، در این نامه از رئیس زاده ، خواسته است که به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه کند؛ قبل از اخذ نظر موافق سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران به عنوان نماینده قاطبه داروسازان و موسسین داروخانه‌ های کشور، از هرگونه تغییرات یک جانبه در متن قرارداد داروخانه‌ها خودداری نموده و جلسات مربوط به اصلاح قراردادهای قبلی و اعمال مصوبه مذکور، هرچه زودتر با حضور نمایندگان رسمی جامعه داروسازی را منعقد فرمایند.