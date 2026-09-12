به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی عصر شنبه در نشست شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان پیرامون پروژه مهر ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر آموزش و پرورش استان اظهار کرد: دستیابی همدان به نقطه مطلوب نیازمند نگاهی فراتر از اعتبارات محدود استانی است چراکه سهم استان از بودجه عمرانی کشور ناچیز بوده و در حوزه‌های صنعت و اشتغال نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

وی آموزش و درمان را ۲ اولویت اصلی حوزه نمایندگی خود در مجلس دوازدهم دانست و با اشاره به وضعیت میدانی فضاهای آموزشی افزود: در بازدیدهای انجام شده از مدارس به‌ویژه در سطح هنرستان‌ها کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی کاملا محسوس است و این نقیصه باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به مسئله معیشت فرهنگیان نیز اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت آموزشی در گرو آرامش خاطر معلمان است و معلمی که پس از ساعات تدریس ناچار باشد برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل دیگر روی بیاورد، تمرکز و انگیزه کافی برای آموزش خلاقانه نخواهد داشت.

صوفی با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس استان تصریح کرد: مسئولان استانی باید با احصای دقیق کمبودها و چالش‌ها مطالبه‌گری از مراجع ملی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند تا اعتبارات و امکانات لازم برای تجهیز مدارس وارد استان شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس استان همدان باید از حیث تجهیزات کارگاهی و آموزشی، زیرساخت‌های ورزشی و شاخص‌های کیفی تدریس به استانداردهای مطلوب و شایسته دانش‌آموزان دست یابند.