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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

تجهیز مدارس و معیشت معلمان نیازمند مطالبه‌گری ملی است

تجهیز مدارس و معیشت معلمان نیازمند مطالبه‌گری ملی است

همدان-نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی همدان در گرو مطالبه‌گری فعال از دستگاه‌های ملی و جذب بودجه‌های فراملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی عصر شنبه در نشست شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان پیرامون پروژه مهر ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر آموزش و پرورش استان اظهار کرد: دستیابی همدان به نقطه مطلوب نیازمند نگاهی فراتر از اعتبارات محدود استانی است چراکه سهم استان از بودجه عمرانی کشور ناچیز بوده و در حوزه‌های صنعت و اشتغال نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

وی آموزش و درمان را ۲ اولویت اصلی حوزه نمایندگی خود در مجلس دوازدهم دانست و با اشاره به وضعیت میدانی فضاهای آموزشی افزود: در بازدیدهای انجام شده از مدارس به‌ویژه در سطح هنرستان‌ها کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی کاملا محسوس است و این نقیصه باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به مسئله معیشت فرهنگیان نیز اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت آموزشی در گرو آرامش خاطر معلمان است و معلمی که پس از ساعات تدریس ناچار باشد برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل دیگر روی بیاورد، تمرکز و انگیزه کافی برای آموزش خلاقانه نخواهد داشت.

صوفی با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس استان تصریح کرد: مسئولان استانی باید با احصای دقیق کمبودها و چالش‌ها مطالبه‌گری از مراجع ملی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند تا اعتبارات و امکانات لازم برای تجهیز مدارس وارد استان شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس استان همدان باید از حیث تجهیزات کارگاهی و آموزشی، زیرساخت‌های ورزشی و شاخص‌های کیفی تدریس به استانداردهای مطلوب و شایسته دانش‌آموزان دست یابند.

کد مطلب 6945002

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      به خدا سوگند که حتی قادر به تامین نیازهای اولیه هم نیستم ..توان خرید گوشت ندارم و هشت ماهه نخریدم...پای مرغ و گردن شده خوراک خانواده من ...من با ۲۷میلیون دریافتی و مستاجر و چهار سر عائله چه کنم..۲۵سال سابقه دارم و حق معاونت هم می گیرم ..بی انگیزه بودن معلمان باعث اسیب به کشور است..چرا دولت اینطوری با معلم رفتار می کند ..واقعا زندگی ما فلج شده ...
    • ناشناس IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      معلم .. معلم... معلم. .چه بگوئیم که ناگفتنش بهتر است چون معلم و نامش حرمت داره

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