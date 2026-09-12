به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای آموزش و پرورش با اشاره به تمهیدات آموزش و پرورش مازندران برای بازگشایی مدارس اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با شعار «در میدان، حاضر» آغاز می‌شود و برنامه‌های آموزش و پرورش استان در سال پیش‌رو بر سه محور اصلی عدالت، کیفیت و هویت استوار خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و سازماندهی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید دنبال شده است، افزود: بیش از دو هزار مورد جابه‌جایی و نقل‌وانتقال معلمان در استان انجام شده و تلاش شده است نیازهای مدارس در حوزه نیروی انسانی پیش از آغاز سال تحصیلی برطرف شود.

وی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی، تأمین معلم مورد نیاز مدارس است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد ماند.

کلبادی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی دانش‌آموزان مازندران نیز گفت: دانش‌آموزان استان در عرصه ورزش هم دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند و ۱۶ تیم دانش‌آموزی مازندران در مسابقات ورزشی کشور موفق به کسب مقام شدند.

وی افزود: توجه به ابعاد مختلف تربیتی دانش‌آموزان در کنار آموزش رسمی، از رویکردهای مهم آموزش و پرورش است و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و پرورشی می‌تواند در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت همراهی خانواده‌ها، فرهنگیان و مجموعه‌های اجرایی استان برای آغاز مطلوب سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که مدارس از نخستین روز بازگشایی با آمادگی لازم فعالیت خود را آغاز کنند و دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی مناسب و با کیفیت آغاز کنند.