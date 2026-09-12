به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر شنبه در نشست وبیناری شورای معاونان اداره کل و مدیران و رؤسای شهرستانها و مناطق استان سمنان در محل اداره کل ، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی صرفاً یک رویداد تقویمی نیست، بلکه یک عملیات مهم مدیریتی، تربیتی و اجتماعی است که نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت همگانی است.
وی با اشاره به رویکرد «در میدان حاضر» در برنامههای آغاز سال تحصیلی، افزود: ستادهای اجرایی بازگشایی مدارس در شهرستانها و مناطق تشکیل شده و باید از ظرفیت بخشهای آموزشی، پرورشی، پشتیبانی، حراست و روابطعمومی برای نظارت بر اجرای برنامهها استفاده شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور خبر داد و افزود: در این مانور مسائل احتمالی مدارس پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی شناسایی و مواردی مانند برنامه هفتگی، نیروی انسانی، کلاسبندی، توزیع کتب درسی و ایمنی فضای آموزشی بررسی و نهایی میشود.
شریفی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی آرام، جذاب و امن برای دانشآموزان در روزهای نخست مهر، بیان کرد: مدارس باید برای هفته نخست سال تحصیلی برنامهای مشخص و متفاوت داشته باشند و فعالیتهای فرهنگی، قرآنی، نماز جماعت و ورزشی را با محوریت بزرگداشت شهدا و روز ملی پرچم دنبال کنند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشآموز خبرنگاران تأکید کرد و یادآور شد: با هدایت و حمایت از این دانشآموزان باید زمینه انعکاس فعالیتهای مدارس و کسب تجربه و مهارتهای حرفهای آنان فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان بر استفاده مدیران مدارس از خرد جمعی تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از نظر و پیشنهادهای همکاران میتواند به اجرای بهتر برنامههای آغاز سال تحصیلی و کاهش چالشهای احتمالی کمک کند.
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