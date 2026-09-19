«پروژه مهر» محک مدیریت آموزش و پرورش سمنان در آستانه سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر شنبه در نشست وبیناری شورای معاونان ادارهکل و مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامههای پروژه مهر، اظهار کرد: پروژه مهر تنها مجموعهای از اقدامات اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای شناسایی مسائل، تقویت همکاری بین بخشی و نمایش توانمندی مدیران در حل مشکلات است.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی و تکمیل کلاسهای درس افزود: صدور ابلاغ همکاران، پرداخت حقالتدریسی، تعیین تکلیف مسائل نیروی انسانی و آمادهسازی مدارس باید با جدیت دنبال شود تا پیش از آغاز سال تحصیلی، مسائل باقیمانده به حداقل برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر تسریع در ثبتنام و توزیع کتب درسی تأکید کرد و یادآور شد: هیچ کتابی نباید در انبار شهرستانها باقی بماند و روند توزیع باید متناسب با ثبتنام دانشآموزان پیش برود.
وی کیفیت بخشی، توانمندسازی معلمان، جذب حداکثری دانشآموزان، توسعه هنرستانها و مهارت آموزی را از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش برشمرد.
شریفی با بیان اینکه مدارس باید برای «یادگیری» آماده شوند نه صرفاً «بازگشایی»، بر تقویت هویت ملی و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و رعایت ضوابط برگزاری اردوهای دانشآموزی را خواستار شد.
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