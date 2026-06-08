به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه در اداره کل آموزش و پرورش سمنان، از ابلاغ دستورالعمل ثبت‌نام مدارس در ۸ شهرستان استان خبر داد.

وی با اشاره به فرآیند ارزشیابی دانش‌آموزان دوره دبستان اظهار داشت: ارزشیابی این دوره از نهم خردادماه در سامانه مربوطه انجام شده است.

شریفی با بیان اینکه تاکنون نمرات ۸۵ درصد از دانش‌آموزان ابتدایی استان در سامانه ثبت شده، تصریح کرد: به محض ثبت نمرات، امکان ثبتنام خودکار برای پایه‌های تحصیلی بعدی فراهم می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره متوسطه اول نیز به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

شریفی در ادامه با تأکید بر اولویت‌های آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، از اجرای پویش «کتاب‌ها دوباره جان می‌گیرند» خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، مشارکت اجتماعی و بهره‌وری مطلوب از منابع ملی با هدف کاهش مصرف کاغذ، از محورهای اصلی این پویش است.

وی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی این پویش در استان سمنان، خواستار تداوم این هم‌افزایی شد و افزود: نظام ارجاع کتاب‌های سال گذشته به مدارس، از دیگر برنامه‌هایی است که در سال تحصیلی جدید به کار گرفته می‌شود.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح، دانش‌آموزان کتاب‌های سال‌های گذشته خود را که دیگر مورد استفاده‌شان نیست، به مدارس اهدا می‌کنند تا ضمن کاهش مصرف کاغذ، فرهنگ نوع دوستی، همدلی و مشارکت اجتماعی نیز در جامعه ترویج یابد.