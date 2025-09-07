به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر یکشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل از اجرای مانور بازگشایی مدارس، برگزاری جشنهای استانی و پیگیری ثبتنام حداکثری دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی افزود: مانور بازگشایی مدارس در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شهریور سال جاری برگزار میشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این مانور بهصورت متمرکز در سه بخش برگزار خواهد شد، ابراز کرد: دوشنبه ۲۴ شهریور ویژه بازبینی نهایی مدارس دوره ابتدایی، سهشنبه ۲۵ شهریور برای اعزام کاروان تجهیزات و چهارشنبه ۲۶ شهریور برای بازدید از دبیرستانهای دوره اول و دوم اختصاص یافت.
شریفی با اشاره به برگزاری جشنهای نمادین استقبال از دانشآموزان در سراسر استان تصریح کرد: جشن غنچهها برای نوآموزان پیشدبستانی در شاهرود، جشن شکوفهها برای کلاس اولیها در گرمسار، جشن جوانهها برای دانشآموزان پایه هفتم در دامغان و آئین زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان دوره دوم شاهد سمنان برگزار خواهد شد.
