سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: پیروزی‌های راهبردی مردم یمن جلوه‌ای از امدادهای الهی را به نمایش گذاشته و ملت ایران نیز همبستگی خود را با محور مقاومت نشان می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: آنچه این روزها در یمن اتفاق افتاده، شکست توطئه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه است و تسلط انصارالله یمن بر تنگه باب‌المندب می‌تواند نظام سلطه را با چالش جدی مواجه کند.

وی ادامه داد: به منظور سپاسگزاری به درگاه خداوند و حمایت از مقاومت مردم یمن، امشب و همزمان با یکصد و نود و ششمین شب ایستادگی مردم، تجمعات میدانی در نقاط مختلف استان تهران برگزار می‌شود و در این تجمعات از عملیات انصارالله یمن حمایت خواهد شد.

محمودی از مردم و فعالان رسانه‌ای خواست با حضور در این تجمعات و در دست داشتن پرچم‌های یمن و حزب‌الله و دست‌نوشته‌های مناسب، پیام حمایت خود را به مردم مقاوم یمن منتقل کنند.