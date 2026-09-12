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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

محمودی: مردم تهران از مقاومت مردم یمن حمایت می‌کنند

محمودی: مردم تهران از مقاومت مردم یمن حمایت می‌کنند

تهرات- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران از برگزاری تجمعات میدانی در حمایت از مقاومت مردم یمن خبر داد.

سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: پیروزی‌های راهبردی مردم یمن جلوه‌ای از امدادهای الهی را به نمایش گذاشته و ملت ایران نیز همبستگی خود را با محور مقاومت نشان می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: آنچه این روزها در یمن اتفاق افتاده، شکست توطئه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه است و تسلط انصارالله یمن بر تنگه باب‌المندب می‌تواند نظام سلطه را با چالش جدی مواجه کند.

وی ادامه داد: به منظور سپاسگزاری به درگاه خداوند و حمایت از مقاومت مردم یمن، امشب و همزمان با یکصد و نود و ششمین شب ایستادگی مردم، تجمعات میدانی در نقاط مختلف استان تهران برگزار می‌شود و در این تجمعات از عملیات انصارالله یمن حمایت خواهد شد.

محمودی از مردم و فعالان رسانه‌ای خواست با حضور در این تجمعات و در دست داشتن پرچم‌های یمن و حزب‌الله و دست‌نوشته‌های مناسب، پیام حمایت خود را به مردم مقاوم یمن منتقل کنند.

کد مطلب 6945075

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