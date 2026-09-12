سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: پیروزیهای راهبردی مردم یمن جلوهای از امدادهای الهی را به نمایش گذاشته و ملت ایران نیز همبستگی خود را با محور مقاومت نشان میدهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: آنچه این روزها در یمن اتفاق افتاده، شکست توطئههای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه است و تسلط انصارالله یمن بر تنگه بابالمندب میتواند نظام سلطه را با چالش جدی مواجه کند.
وی ادامه داد: به منظور سپاسگزاری به درگاه خداوند و حمایت از مقاومت مردم یمن، امشب و همزمان با یکصد و نود و ششمین شب ایستادگی مردم، تجمعات میدانی در نقاط مختلف استان تهران برگزار میشود و در این تجمعات از عملیات انصارالله یمن حمایت خواهد شد.
محمودی از مردم و فعالان رسانهای خواست با حضور در این تجمعات و در دست داشتن پرچمهای یمن و حزبالله و دستنوشتههای مناسب، پیام حمایت خود را به مردم مقاوم یمن منتقل کنند.
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