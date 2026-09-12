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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

پوتین: اتیوپی نقش سازنده‌ای در بریکس دارد

پوتین: اتیوپی نقش سازنده‌ای در بریکس دارد

رئیس‌ جمهور روسیه در حاشیه اجلاس سران بریکس در هند در دیدار با نخست‌ وزیر اتیوپی اعلام کرد: آدیس آبابا نقش سازنده‌ای در بریکس دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز شنبه در حاشیه اجلاس سران بریکس در هند با نخست‌ وزیر اتیوپی دیدار و در خصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رایزنی، رئیس‌ جمهور روسیه در این دیدار گفت: روند رشد پایداری در تجارت دوجانبه شکل گرفته است. حجم مبادلات تجاری تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ برابر شده و همچنان رو به افزایش است که این نشانه خوبی است.

ولادیمیر پوتین در این باره افزود: اتیوپی سهم سازنده‌ ای در فعالیت‌ های بریکس دارد.

وی در ادامه همچنین از نخست‌ وزیر اتیوپی برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا در ماه اکتبر در مسکو دعوت کرد.

کد مطلب 6945159

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