به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در حاشیه اجلاس سران بریکس در هند با نخست وزیر اتیوپی دیدار و در خصوص همکاریهای اقتصادی میان دو کشور رایزنی کرد.
بر اساس اعلام این رایزنی، رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: روند رشد پایداری در تجارت دوجانبه شکل گرفته است. حجم مبادلات تجاری تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ برابر شده و همچنان رو به افزایش است که این نشانه خوبی است.
ولادیمیر پوتین در این باره افزود: اتیوپی سهم سازنده ای در فعالیت های بریکس دارد.
وی در ادامه همچنین از نخست وزیر اتیوپی برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا در ماه اکتبر در مسکو دعوت کرد.
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