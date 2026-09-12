مرگ راکب موتورسیکلت در جاده دورود - ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی عصر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: ساعت ۱۱ صبح امروز، در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور دورود - ازنا، عوامل انتظامی و امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه خودروی سواری «امویام» برخورد کرده که متأسفانه بر اثر شدت حادثه، راکب موتورسیکلت جان خود را از دست داد.
رئیس پلیسراه لرستان با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده، تصریح کرد: علت تامه وقوع این حادثه، بیاحتیاطی راکب موتورسیکلت به علت عدم رعایت حقتقدم عبور نسبت به خودروی سواری «امویام» اعلام شده است.
سرهنگ شادابی چگنی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی، از رانندگان و بهویژه موتورسواران خواست با رعایت حقتقدم، سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از وقوع حوادث ناگوار و جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
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