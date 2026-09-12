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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

ترافیک ۷ کیلومتری در جاده کندوان

ترافیک ۷ کیلومتری در جاده کندوان

چالوس - ترافیک و صف خودروها در محدوده خروجی مرزن‌آباد تا مجلار محور کندوان به حدود هفت کیلومتر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک در محور کندوان همزمان با یکطرفه شدن محور و صف خودروها در محدوده خروجی مرزن‌آباد به حدود هفت کیلومتر رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های ترافیکی، محورهای کندوان، هراز و سوادکوه و همچنین برخی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های منتهی به شمال کشور با ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه هستند.

در محور کندوان، ترافیک در محدوده مرزن‌آباد تا مجلار و ولی‌آباد نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و در خروجی شهر مرزن‌آباد نیز ترافیک ایستایی در محدوده‌ای حدود هفت کیلومتر شکل گرفته است.

به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه در حال انجام است.

در محور هراز نیز تردد خودروها در برخی مقاطع با حجم بالای وسایل نقلیه همراه بوده و ترافیک در این محور نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

محور سوادکوه و دیگر مسیرهای ارتباطی منتهی به استان‌های شمالی نیز شاهد افزایش حجم تردد هستند و رانندگان برای جلوگیری از تشدید گره‌های ترافیکی، ضمن رعایت فاصله طولی و مقررات رانندگی، از توقف و تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنند.

با توجه به حجم بالای تردد، به مسافران توصیه می‌شود پیش از آغاز حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و در طول مسیر با صبر و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 6945137

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