به گزارش خبرنگار مهر، سجاد خلفوند بعدازظهر امروز شنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با قدردانی از حمایتهای فرمانده سپاه لرستان از مجموعه بسیج سازندگی استان، اظهار داشت: در چند سال گذشته، بهویژه در حوزه زیرساخت و عمران که یکی از اصلیترین عرصههای فعالیت بسیج سازندگی است، حمایتهای قابلتوجهی از این مجموعه صورتگرفته و در برخی موارد نیز با نگاه مسئلهمحور و حتی «آتشبهاختیار» زمینه پیشبرد امور فراهم شده است که نتیجه آن در پروژههای اجراشده قابلمشاهده است.
ایجاد ۱۸۰ فرصت شغلی با احیای گلخانه «واشیان» پلدختر
وی با اشاره به توسعه فعالیتهای بسیج سازندگی در حوزههای مختلف، بیان داشت: امروز علاوه بر پروژههای عمرانی و زیرساختی، موضوعاتی مانند ایجاد اشتغال با احداث دهکده اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دادیم و این مجموعه را نیز فعال کردیم.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در سالهای گذشته دنبال شده، احیای ظرفیتهای راکد و سرمایههایی است که برای مدت طولانی بلااستفاده ماندهاند که گلخانه «واشیان» شهرستان پلدختر از جمله این ظرفیتها است.
خلفوند ادامه داد: گلخانه «واشیان» پلدختر را در قالب یک مجموعه دهکده اقتصاد مقاومتی احیا خواهیم کرد، یک مجموعه گلخانهای با مساحت ۱۸ هکتار وجود دارد که بخش قابلتوجهی از زیرساختهای آن آماده شده است. زیرساختهای مرتبط با نیرورسانی نیز تکمیل شده، اما مجموعه برای رسیدن به مرحله بهرهبرداری کامل همچنان به مرمت و بازسازی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: از مجموع ۱۸ هکتار این مجموعه، حدود ۱۲ هکتار قابلیت بهرهبرداری مفید گلخانهای دارد و برآورد ما این است که با فعالشدن این ظرفیت، امکان ایجاد حدود ۱۸۰ فرصت شغلی مستقیم فراهم شود.
احیای سرمایه بلااستفاده
مسئول بسیج سازندگی لرستان، گفت: هدف اصلی ما این است که سرمایهای را که سالها راکد مانده از حالت بلااستفاده خارج کرده و دوباره وارد چرخه تولید کنیم؛ در کنار آن، ایجاد اشتغال برای مردم بومی منطقه و روستاهای اطراف نیز از اهداف مهم این طرح است.
خلفوند، افزود: در همین زمینه، موضوع سازه و تجهیزات گلخانهای نیز در حال پیگیری است و تلاش شده باتوجهبه شرایط اقلیمی شهرستان پلدختر، الگوی مناسبی برای این مجموعه انتخاب شود، چراکه شرایط آبوهوایی منطقه با بسیاری از نقاط کشور متفاوت است و باید در انتخاب سازه و تجهیزات، ویژگیهای اقلیمی منطقه موردتوجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که این سرمایه چندینساله که مدت زیادی راکد مانده، دوباره به چرخه تولید بازگردد و با فعالشدن آن، برای مردم منطقه و بهویژه اهالی روستاهای پیرامونی اشتغال ایجاد شود.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه این طرح میتواند برای سه روستا و محدوده پیرامونی خود ظرفیت اشتغال ایجاد کند، گفت: تلاش میکنیم مجموعه گلخانهای و سایر ظرفیتهای اقتصادی این منطقه را فعال کنیم تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم شود.
اجرای طرحهای زیرساختی در مناطق مختلف لرستان
خلفوند در ادامه به اجرای طرحهای زیرساختی در مناطق مختلف لرستان اشاره کرد و افزود: در کنار پروژههای اقتصادی، اقدامات مربوط به آبرسانی، احداث کانالهای آببر، انتقال آب، اجرای طرحهای مرتبط با کشاورزی، آسفالت مسیرهای بین مزارع و سایر پروژههای عمرانی نیز در حال انجام است و بخشی از این طرحها هماکنون فعال هستند.
وی با تأکید بر نقش نیروهای جهادی در پیشبرد این پروژهها، تصریح کرد: نیروهای بسیج سازندگی باروحیه جهادی و شبانهروزی در میدان حضور دارند و تلاش میکنند پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسند و این نیازمند معرفی خدمات ارزنده بسیج و سپاه به عموم مردم است.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای توسعه فعالیتهای بسیج سازندگی، بیان کرد: از حمایتها و پیگیریهایی که در سطح استان و کشور برای این مجموعه انجام شده، قدردانی میکنم و بسیاری از این اقدامات با پیگیری مستقیم مسئولان و همراهی دستگاههای مختلف امکانپذیر شده است.
در یک سال گذشته تعداد قابلتوجهی پروژه در استان اجرا شده است
خلفوند با بیان اینکه تجربههای دیگر استانها نشان میدهد بسیج سازندگی میتواند در حوزههای متنوع اقتصادی و خدماتی نقشآفرینی کند، ادامه داد: ما نیز در استان تلاش کردهایم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
وی با اشاره به حجم پروژههای در دست اجرا، گفت: در یک سال گذشته تعداد قابلتوجهی پروژه در استان اجرا شده و در حوزه آسفالت نیز چندین پروژه به سرانجام رسیده است. هدف ما این است که با ادامه حمایتها، این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند و تعداد بیشتری از پروژههای عمرانی و زیرساختی به بهرهبرداری برسد.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با قدردانی از همکاری مسئولان استانی و فرماندهی سپاه لرستان، گفت: بخشی از موانعی که در مسیر فعالیت وجود داشت، با پیگیری مسئولان، مصوبات و صورتجلسات مربوطه برطرف شد و مسیر برای فعالیت نیروهای جهادی هموارتر شد.
خلفوند، افزود: راهنماییها و راهبردهای مسئولان و فرماندهان سپاه برای ما بسیار راهگشا بوده است و امیدواریم با ادامه این حمایتها بتوانیم گامهای بیشتری در مسیر محرومیتزدایی از استان برداریم.
روحیه جهادی باید در خدمترسانی به مردم تداوم داشته باشد
وی با بیان اینکه محرومیتزدایی نیازمند استمرار همکاری همه دستگاهها است، تصریح کرد: استان لرستان همچنان با محرومیتهایی مواجه است و برای کاهش این محرومیتها باید از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کرد. هر دستگاه و مسئولی میتواند به سهم خود در این مسیر نقشآفرینی کند و بسیج سازندگی نیز تلاش میکند با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی، بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با تأکید بر اینکه روحیه جهادی باید در خدمترسانی به مردم تداوم داشته باشد، گفت: وظیفهشناسی و احساس مسئولیت نسبت به کار باید سرلوحه فعالیتها باشد و خوشبختانه این روحیه در میان نیروهای جهادی بسیج سازندگی وجود دارد.
نظر شما