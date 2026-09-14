مهدی صادقپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروههای جهادی محلات و اقشار تخصصی بسیج در ۱۲ عرصه فعالیت جهادی، اقدامات خدمترسانی بیمنت را با هدف تحقق عدالت و پیشرفت در استان قزوین دنبال کردهاند.
وی افزود: یکی از عرصههای مهم فعالیت گروههای جهادی، مرمت و بازسازی منازل ولینعمتان و همچنین ساخت منازل برای خانوادههای نیازمند بوده است که این اقدامات با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی انجام شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۳۷ باب منزل در سراسر استان قزوین توسط گروههای جهادی مرمت و بازسازی شده و در برخی موارد نیز ساخت کامل منزل انجام گرفته است.
صادقپور بیان کرد: این اقدامات با هماهنگی دستگاهها و نهادهای مربوط انجام شده و روند خدمترسانی گروههای جهادی در این حوزه تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.
ایزوگام منازل با اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان
وی همچنین درباره اجرای طرحهای مربوط به ایزوگام منازل گفت: در مرحله فعلی، اعتبار و ارزش ریالی عملیات ایزوگام و نصب آن بیش از ۵ میلیارد تومان است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات سازندگی به صورت مشارکتی انجام میشود و موضوع محرومیتزدایی نیز با استفاده از ظرفیتهای مختلف دنبال میشود.
صادقپور خاطرنشان کرد: آنچه برای نیروهای بسیجی و جهادی موجب افتخار است، این است که این اقدامات به حرکت بزرگ جهادی در عرصه سازندگی برکت میدهد و گروههای جهادی در سراسر استان با روحیه خدمت و به صورت داوطلبانه پای کار هستند.
وی گفت: این مسیر با حضور و فعالیت گروههای جهادی در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم خدماترسانی به ولینعمتان و مناطق نیازمند با قوت بیشتری دنبال شود.
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