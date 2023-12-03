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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی یاسوج:

تصادف در جاده کردلاغری یاسوج یک کشته بر جای گذاشت

تصادف در جاده کردلاغری یاسوج یک کشته بر جای گذاشت

یاسوج- سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تصادف در جاده کردلاغری یاسوج یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین نیکویی نژاد بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اثر برخورد کامیون با خودروی پژو ۴۰۵ در جاده کرد لاغری که بعدازظهر امروز به وقوع پیوست، یک نفر جان باخت.

وی بیان داشت: حادثه برخورد کامیون بنز با خودروی پژو ۴۰۵ در جاده کرد لاغری به علی آباد در ساعت ۱۳ و ۵ دقیقه به مرکز اورژانس ۱۱۵ یاسوج گزارش شد.

نیکویی نژاد تصریح کرد: پایگاه‌های شماره سه و چهار شهری بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند اما متأسفانه با وجود احیای مصدوم در محل حادثه، راننده خودروی پژو جان باخت.

کد مطلب 5956642

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