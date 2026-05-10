انحراف دو پژو پارس یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت

پرویز غفار فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ظهر یکشنبه یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور گچساران به بهبهان دچار انحراف شد که در این حادثه یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و مصدوم این سانحه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به مرکز درمانی منتقل شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر، یک دستگاه پژو پارس در محور شوتاور به قلعه رئیسی از جاده منحرف و به دره‌ای با عمق حدود ۱۰۰ متر سقوط کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند و به دلیل سخت گذر بودن منطقه، عملیات امدادرسانی با دشواری همراه بود.

غفار فرد تصریح کرد: نیروهای اورژانس پایگاه قلعه رئیسی پس از طی حدود یک کیلومتر مسیر به صورت پیاده خود را به مصدومان رساندند و پس از ارزیابی وضعیت آنان، اقدامات درمانی لازم انجام شد.

وی گفت: مصدومان بدحال با استفاده از لانگ‌بک‌بورد فیکس و تثبیت شدند و سپس به درمانگاه قلعه رئیسی منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان افزود: این مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت اعزام شدند.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای اورژانس خاطرنشان کرد: این مأموریت حدود چهار ساعت و نیم به طول انجامید که نشان‌دهنده سختی مأموریت‌های اورژانس جاده‌ای به ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور است.