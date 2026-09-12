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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

۳۱ فقره سرقت کابل برق در کرمانشاه کشف شد

۳۱ فقره سرقت کابل برق در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری چهار سارق و کشف ۳۱ فقره سرقت کابل و تجهیزات انتقال برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات انتقال برق در شهرستان کرمانشاه، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هویت چهار سارق حرفه‌ای را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در چند عملیات جداگانه نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند و هر چهار نفر به دام پلیس افتادند.

یاری تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات، به ارتکاب ۳۱ فقره سرقت کابل و تجهیزات انتقال برق در شهرستان کرمانشاه اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای صدور احکام قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6945304

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