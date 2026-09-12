به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه جمهوری عراق در ‌تماسی تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری گفتگو و تبادل نظر کردند.

دو وزیر با اشاره به مهم‌ترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دو کشور و ضرورت تداوم هماهنگی‌ها تاکید کردند.



طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه تاکید کردند.