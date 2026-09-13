توسعه زیرساخت های شهری در منطقه هدف گردشگری جعفرآباد ایلام

احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شهری، عملیات بیس‌ریزی، تسطیح و آماده‌سازی معابر جدید شهر جعفرآباد توسط شهرداری جعفرآباد در حال اجراست.

وی بیان کرد: این عملیات با هدف آماده‌سازی اصولی بستر معابر و فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای روکش آسفالت انجام می‌شود و پس از تکمیل مراحل فنی، عملیات آسفالت این معابر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات بیس‌ریزی و آماده‌سازی معابر با جدیت در حال انجام است و به‌زودی عملیات اجرای آسفالت نیز در این معابر آغاز خواهد شد.

وی افزود: شهرداری جعفرآباد با تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، در تلاش است ضمن بهبود کیفیت معابر، شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان فراهم کرده و گام مؤثری در راستای توسعه و عمران شهری بردارد.