بیش از ۳۰ درصد تولید گوشت کشور به مراتع وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست مشترک با شکراله حاجیوند، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و مدیران و دستاندرکاران این حوزه، گفت: ریاستجمهور همواره بر استفاده از دادهها و دستاوردهای علمی و پژوهشی مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی و کاربرد آن در دستگاههای اجرایی تأکید دارند و بهرهگیری از یافتههای تحقیقاتی را از الزامات اساسی و مؤثر در دستگاههای اجرایی برشمردهاند.
وی افزود: انتظار ما از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع این است که در اجرای طرحهای منابع طبیعی، دادههای تحقیقاتی را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دهد تا در دستورالعمل های اجرایی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی لازمه این کار را تعامل بیشتر بین سازمان منابع طبیعی و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع برشمرد و یادآور شد: این همکاری مشترک میتواند توسط معاونتها و بخشهای متناظر دو حوزه «اجرا و تحقیقات» در قالب تهیه و تدوین پروپوزال شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح جنگلداری نوین در جنگل های هیرکانی ادامه داد: این طرح با مطالعات صورتگرفته و انجام اقدامات کارشناسی توسط کارشناسان و دانشآموختگان حوزه جنگل تهیه شده است و انتظار میرود مؤسسه تحقیقات با پشتوانه علمی و تحقیقاتی در این بخش ورود نموده و در اطلاع رسانی و تبیین این طرح نزد افکار عمومی فعال باشد.
لزوم توجه به ارزشهای اکوسیستمی جنگلها و مراتع
افلاطونی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزشهای اکوسیستمی جنگلها و مراتع در منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: به لحاظ علمی و تحقیقاتی، به موضوع اقتصاد منابع طبیعی کمتر پرداخته شده است و علیرغم درآمدزایی فراوان منابع طبیعی، در عمل دست بهرهبرداران و ذینفعان این بخش خالی مانده است.
وی همچنین از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع خواست درباره قارچ ترافل که میتواند برای کشور درآمدزا باشد، تحقیقات لازم را به عمل آورد و راهکارهایی برای بهره برداری ضمن حفاظت از جنگل ارائه دهد تا درآمد حاصل از آن صرف احیا، توسعه و حفاظت جنگلها شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه، خشکیدگی درختان پارکهای جنگلی تهران، نظارت کلان بر اجرای طرحهای مرتعداری، تکثیر گونههای بیابانی، بهروزرسانی نقشههای پوشش گیاهی و حفظ ذخیرهگاههای جنگلی را از دیگر حوزه هایی برشمرد که مؤسسه تحقیقات میتواند با نظارت و ارائه دادههای تحقیقاتی، کمک شایانتوجهی به بخش اجرا نماید.
تحقیقات در خدمت اجراست
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در این نشست مشترک اعلام کرد: تحقیقات با تمام ظرفیتهایی که دارد در خدمت بخش اجرا و منابع طبیعی خواهد بود و این مؤسسه خود را در مقابل بخش اجرا موظف به پاسخگویی میداند.
شکراله حاجیوند همچنین گفت: معاونتهای متناظر در منابع طبیعی و مؤسسه تحقیقات نیازمند تعامل و ارتباط بیشتر هستند و محتواهای کاربردی که طی این سالها از سوی مؤسسه تحقیقات انجام شده است، در اختیار منابع طبیعی قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه اقدامات پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع باید به اثربخشی لازم در بخش منابع طبیعی منجر شود، از تعیین دو تیم نظارتی و ارزیابی در بخش نهالستانهای زراعت چوب و گیاهان دارویی خبر داد.
زمینههای مناسبی برای همکاری مشترک وجود دارد
در ادامه این نشست، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه زمینههای مناسبی برای همکاری مشترک وجود دارد، افزود: در زمینه انتخاب قلمهها و نهالهای مرغوب و استاندارد، برخی اوقات ابهاماتی وجود دارد و منابع طبیعی باید پاسخگو باشد و مؤسسه تحقیقات میتواند با دادههای تحقیقاتی، برای قلمههای استاندارد از کلونهای مختلف مبنا تعیین کند و سازگار بودن نهال و قلمه را با شرایط اقلیمی منطقه معرفی کند.
کامران پورمقدم با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع باید به لحاظ تحقیقاتی نقشه راه در اجرای طرحهای منابع طبیعی ارائه کند، به طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور اشاره و اضافه کرد: مؤسسه میتواند یافتههای تحقیقاتی خود را به لحاظ مکانی کاشت درختان به سازمان اعلام کند.
وابستگی تولید گوشت به مراتع
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان در نشست همکاری مشترک فیمابین مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع با سازمان منابع طبیعی، از وجود ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کمبازده در کشور خبر داد و افزود: بیش از ۳۰ درصد تولید گوشت کشور به مراتع وابسته است و اگر قرار است گوشت بیشتری تولید شود، این مراتع باید تقویت شوند.
حسن وحید گفت: از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتظار میرود در ارزشگذاری خدمات اکوسیستم ورود نماید، زیرا اصل مدیریت در منابع طبیعی، مدیریت کلان در اکوسیستم است و اعلام کارکردها و ارزشگذاری خدمات این حوزه میتواند در سبد دولت خود را نمایان سازد.
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