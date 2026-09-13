اختصاص ۶ همت برای بازسازی یک بیمارستان خیریه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری، در مراسم افتتاحیه کلینیک‌های تخصصی پنل‌های خورشیدی، با اشاره به روند بازسازی و فعالیت بیمارستان، اظهار داشت: این بیمارستان پیش از انقلاب یکی از بیمارستان‌های دولتی کشور بود و پس از آن به بخش بهداشت واگذار شد. بهره‌بردار نیز با توجه به محدودیت‌های موجود برای آن تعیین شد و در سال ۱۳۹۴ بیمارستان مجدداً به وضعیت فعلی بازگشت.

وی افزود: بازسازی بیمارستان از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و تاکنون به‌صورت مستمر ادامه داشته است. اگر بخواهیم هزینه‌های انجام‌شده را با قیمت امروز محاسبه کنیم، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه شده است.

خوانساری ادامه داد: بخش عمده کمک‌هایی که برای این بیمارستان انجام شده، از سوی بخش خصوصی بوده است. در این زمینه لازم است از اتاق بازرگانی تهران و اتاق ایران تشکر ویژه داشته باشم؛ چراکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های اولیه را آنها تقبل کردند و در ساخت و تجهیز همین ساختمانی که امروز در آن حضور داریم، مشارکت داشتند.

وی با اشاره به کمک‌های مردمی برای توسعه بیمارستان گفت: پرداخت و افتتاح کیلینیک پنل‌های خورشیدی از محل کمک‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی انجام شد. امیدواریم این روند کمک و مشارکت همچنان ادامه پیدا کند.

خوانساری در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این بیمارستان، افزود: نخستین ویژگی منحصر به فرد این بیمارستان آن است که یک بیمارستان خصوصی است و به‌صورت خصوصی اداره می‌شود، اما ماهیت آن خیریه است. همان‌طور که می‌دانید، با توجه به تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی، حاشیه سود بیمارستان‌های خصوصی خیریه بسیار محدود است.

وی تصریح کرد: کمک‌هایی که از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، عمدتاً صرف توسعه و تأمین تجهیزات می‌شود و بیمارستان برای تأمین هزینه‌های جاری خود به کمک نیاز ندارد. در سال گذشته علاوه بر ۵۷ میلیارد تومان، فقط برای بیماران سرطانی کمک شد و امسال نیز تاکنون ۴۲ میلیارد تومان برای صندوق بیمارستان و کمک به افرادی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، اختصاص یافته است.

خوانساری، دومین ویژگی بیمارستان را پوشش بیمه‌ای آن عنوان کرد و گفت: تمامی بیمه‌های پایه در این بیمارستان پذیرفته می‌شوند، اما امروز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داریم که فشار مضاعفی را به بیمارستان وارد می‌کند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم این مسیر را در آینده نیز ادامه دهیم و با وجود مشکلات مالی، خدمات درمانی خود را به مردم ارائه کنیم.

خوانساری در تشریح سومین ویژگی بیمارستان گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم این بیمارستان این است که پزشکان بر اساس تعرفه‌های مصوب فعالیت می‌کنند و هزینه‌ای خارج از تعرفه دریافت نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، برای استفاده از برخی دستگاه‌ها و انجام برخی اعمال تخصصی، پزشکانی که مهارت کار با این تجهیزات را دارند در کنار ما حضور پیدا کرده‌اند و به بیمارستان کمک می‌کنند.

خوانساری با اشاره به انجام عمل پروستات در این بیمارستان، افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده، مربوط به عمل پروستات است. سال گذشته حدود هزار نفر برای انجام این عمل به خارج از کشور مراجعه کردند، در حالی که طبیعتاً می‌توان چنین خدماتی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل کشور ارائه کرد.

وی در پایان با قدردانی از تمامی افرادی که در مسیر توسعه و فعالیت این بیمارستان مشارکت داشته‌اند، گفت: لازم است در پایان از همه کسانی که در این مسیر به بیمارستان کمک کرده‌اند و در توسعه خدمات آن مشارکت داشته‌اند، تشکر کنم.