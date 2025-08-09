پشت پرده سوءاستفاده بیمارستان های خصوصی از قانون!

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، یکی از خواسته‌های جامعه پرستاری کشور بود که برای اجرایی شدن آن، سال‌های زیادی صبوری کردند.

حالا دو سه سالی می‌شود که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، رنگ اجرایی به خود گرفته است، اما؛ بیمارستان‌های بخش خصوصی، از اجرای آن به نفع پرستاران، امتناع کرده و فقط به درآمد خود از این محل افزوده اند.

آن طور که احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، عنوان داشته است؛ بیمارستان‌های خصوصی از محل اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، هفت هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند، اما حق پرستاران را نداده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه در بخش خصوصی نهاد منسجمی برای تدوین دستورالعمل بازتوزیع تعرفه‌ها وجود نداشت، وزارت کار این مسئولیت را به وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری واگذار کرد تا با همکاری یکدیگر، دستورالعملی برای بازتوزیع عادلانه تعرفه‌ها، تهیه و جهت اجرا به وزارت کار ارائه دهند تا در نهایت به بیمارستان‌های خصوصی ابلاغ شود.

نجاتیان افزود: باید توجه داشت که بیمارستان‌های خصوصی از ابتدای تصویب قانون نظام تعرفه‌گذاری، مبالغ مربوط به تعرفه‌ها را از بیماران و بیمه‌ها دریافت می‌کنند، اما متأسفانه این مبالغ به طور کامل یا حتی در برخی موارد اصلاً به پرستاران پرداخت نمی‌شود.

وی گفت: برآورد ما این است که در دو تا سه سال گذشته، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بابت تعرفه پرستاری در بخش خصوصی هزینه شده و به حساب بیمارستان‌ها واریز شده است، اما سهمی که به پرستاران بازگردانده شده، بسیار کمتر از میزان واقعی بوده است. به عنوان نمونه، در یک بیمارستان، پرستاری که باید ماهیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بابت تعرفه دریافت کند، فقط ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ آن هم نه تحت عنوان تعرفه، بلکه با عناوین دیگر و مکانیزم‌های غیرشفاف.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با مشارکت فعال بخش غیردولتی، شامل مسئولان پرستاری و کارشناسان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی، دستورالعملی برای اجرای تعرفه گذاری پرستاری در بخش تهیه و هفته گذشته نهایی شد. در نهایت، وزارت کار توافق کرده است که این دستورالعمل را جهت اجرا به بیمارستان‌ها ابلاغ کند.

نجاتیان افزود: موضوع بسیار مهمی که باید به آن پرداخت، سرنوشت همان ۷ هزار میلیارد تومانی است که بابت تعرفه پرستاری به بخش خصوصی پرداخت شده، اما به پرستاران تخصیص نیافته است. ما معتقدیم از ابتدای اجرای قانون، هر مقدار که به عنوان تعرفه به بیمارستان‌ها پرداخت شده، باید به طور کامل به پرستاران پرداخت شود، چون حق قانونی آنها است.

به نظر می‌رسد، بیمارستان‌های خصوصی از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، به نفع خود سوءاستفاده کرده‌اند.