رونمایی از مستند «عباس»؛ روایتی از زندگی فرزند شهید محمد سهرابی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «عباس» با تمرکز بر زندگی و خاطرات عباس سهرابی فرزند شهید محمد سهرابی صبح یکشنبه در شهرستان نهاوند رونمایی شد.
فیلم مستند «عباس» به کارگردانی و نویسندگی داود قپانوری با هدف ثبت روایتهای شفاهی و انتقال ارزشهای ایثار به نسل جوان در مراسمی رونمایی شد. این مستند ۲۰ دقیقهای روایتگر زندگی عباس سهرابی فرزند شهید محمد سهرابی از شهدای عملیات دفاع از حریم مقدس در جریان تجاوز پهپادی به حوزه حاج همت شعبان است.
در این اثر دوربین با حضور در مدرسه تیزهوشان نهاوند و گفتوگو با عباس سهرابی و همکلاسیهای او تلاش کرده است تا جای خالی پدر و استمرار یاد و نام شهید را در زندگی فرزندش بازنمایی کند.
برخلاف مستندهای صرفا تاریخی مستند «عباس» با تمرکز بر زاویه دید فرزند پدر را نه فقط به عنوان یک شخصیت حماسی بلکه به عنوان الگویی انسانی و پدری مهربان در تار و پود زندگی روایت میکند.
مراسم رونمایی از این اثر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند، شهرداری و شورای اسلامی شهر نهاوند و با مشارکت هنرمندان، خبرنگاران و دفتر انجمن سینمای جوان نهاوند برگزار شد. این رویداد فرصتی فراهم آورد تا ظرفیتهای سینمای مستند در ثبت تاریخ معاصر و حفظ حافظه جمعی از خانوادههای شهدا مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند سینمای مستند با ثبت چهرهها، تصاویر خانوادگی و روایتهای شفاهی ابزاری کارآمد برای حفظ میراث فرهنگی و اجتماعی شهرستان نهاوند و انتقال ارزشهای انسانی به آیندگان است و مستند «عباس» نیز با تمرکز بر پیوند عاطفی میان نسلهای مختلف گامی در راستای این مسیر برداشته است.
شایان ذکر است شهید محمد سهرابی از شهدای دفاع از حریم مقدس در شهرستان نهاوند بوده و در سالهای اخیر فعالیتهای فرهنگی و ورزشی گستردهای در راستای بزرگداشت یاد این شهید گرانقدر در سطح شهرستان نهاوند انجام شده است.
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