دانشجویان غیرایرانی؛ فرصتی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در محل دفتر خود با اشاره به حوادث اخیر خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان، اظهار کرد: یکی از ضعف‌های محسوس در چنین حوادثی، ضعف در اطلاع‌رسانی است و گاهی رسانه‌های معاند در فاصله کوتاهی پس از وقوع یک حادثه، روایت خود را منتشر و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت روایت سریع و دقیق وقایع افزود: دشمن می‌کوشد با ایجاد اختلاف میان مردم، دانشجویان و گروه‌های مختلف ایرانی و عراقی، سیاست «اختلاف بینداز و حکومت کن» را دنبال کند؛ بنابراین باید در حوزه اطلاع‌رسانی و تبیین، حضور به‌موقع و مؤثر داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به حضور چند هزار دانشجوی دانشگاه‌های استان، این ظرفیت را فرصتی مهم برای فعالیت فرهنگی دانست و ادامه داد: باید برای دانشجویان ایرانی و غیرایرانی برنامه فرهنگی داشته باشیم تا تفاوت‌های فرهنگی ملت‌ها زمینه‌ساز ایجاد چالش نشود.

مطیعی توضیح داد: بنا داریم دانشجویان غیرایرانی، سفیران فرهنگی ایران در کشورهای خود باشند و اگر نیازهای فرهنگی جامعه به‌درستی شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی شود، می‌توان از این ظرفیت به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه حوزه علمیه قم در پذیرش طلاب و دانشجویان خارجی، بیان کرد: امروز افراد بسیاری از حدود ۱۲۰ کشور برای تحصیل به حوزه علمیه قم می‌آیند که این موضوع یک فرصت فرهنگی برای انتقال فرهنگ انقلاب و نظام اسلامی است و این افراد می‌توانند پس از بازگشت، سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در ادامه با اشاره به روز جهانی سینما، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر برای تعالی جامعه تأکید کرد و افزود: هنر نباید با بی‌بندوباری و ولنگاری گره بخورد و هنرمندان متعهد باید از ظرفیت هنر و فضای مجازی برای رشد و تعالی جامعه و انتقال فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی استفاده کنند.

مطیعی همچنین خواستار تبدیل خاطرات شهدا، رزمندگان، آزادگان و جانبازان دفاع مقدس به محصولات فرهنگی و هنری شد و بیان داشت: این آثار نباید صرفاً در کتابخانه‌ها و مراکز بایگانی باقی بمانند، بلکه باید در قالب‌های مختلف هنری در اختیار جامعه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه غرب از ظرفیت هنر برای اهداف خود استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: ما نیز باید از ظرفیت عظیم فرهنگ ایرانی و اسلامی در حوزه شعر، داستان و ادبیات برای تولید آثار اثرگذار استفاده کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین بر ضرورت تدوین برنامه منسجم فرهنگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد تفرقه و چالش در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی است و دانشگاه‌ها باید برای مقابله با این جریان، برنامه فرهنگی مؤثر داشته باشند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود بر مدیریت صحیح اعتبارات فرهنگی تأکید کرد و گفت: بودجه فرهنگی زمانی اثرگذار است که با مدیریت و هدایت صحیح، صرف کار فرهنگی شود و قرارگاه‌ها و شوراهای فرهنگ عمومی برای مسائل اولویت‌دار برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.