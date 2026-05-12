۶۰۵ مورد تماس با خط مشاوره ۱۲۳ طی ایام جنگ در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، وحیدرضا گازرانی دوشنبه‌شب در حاشیه حضور در موکب هنر و رسانه، درباره عملکرد اورژانس اجتماعی از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۶۰۵ مورد خدمات مشاوره و مددکاری تلفنی از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی ارائه شد که بیشترین تماس‌ها به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بیرجند، درمیان، قائن، سربیشه و فردوس بوده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به ارائه ۶۱۹ خدمت سیار مددکاری و روان‌شناسی اورژانس اجتماعی در محل بحران طی ایام جنگ، گفت: همچنین در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تعداد ۴۱۹ خدمت نگهداری، تربیتی، حقوقی، روان‌شناسی و مددکاری به کودکان، دختران، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز مداخله در بحران و اسکان موقت ارائه شد.

گازرانی ادامه داد: ساماندهی، بازتوانی و ترخیص مددجویان قابل واگذاری به خانواده و بستگان، کاهش آمار مقیمان خوابگاه‌ها، آماده‌باش تمامی مراکز اورژانس اجتماعی در سطح استان و ارائه خدمات شبانه‌روزی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی در مساجد

وی افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم، کارشناسان اورژانس اجتماعی با حضور در مساجد، خیابان‌ها و میادین، نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی درباره خدمات مراکز اورژانس اجتماعی در شرایط بحرانی اقدام کرده و مشاوره‌های حضوری لازم را برای مواجهه مطلوب با بحران‌های روانی ناشی از جنگ و حملات نظامی به مردم ارائه دادند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: تهیه پمفلت و تراکت‌های آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان برای آموزش شیوه‌های محافظت در شرایط بحرانی و توزیع آن به‌صورت حضوری و در گروه‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی، همچنین تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی با هدف ارتقای تاب‌آوری و استقامت روانی خانواده‌ها در شرایط جنگی، از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

گازرانی افزود: بازدید از مراکز اورژانس اجتماعی بیرجند، بررسی نکات ایمنی و در نظر گرفتن پناهگاه نیز در دستور کار قرار داشت.

توزیع هشت هزار و ۸۵۷ بسته معیشتی

وی درباره اقدامات مرکز مشارکت‌های مردمی بهزیستی در شرایط بحران جنگ اظهار کرد: در این مدت، هشت هزار و ۸۵۷ بسته معیشتی توزیع شد، برای هزار و ۷۰۲ نفر البسه تأمین و توزیع شد و هفت مورد نیز در حوزه تأمین و تعمیرات مسکن و درمان ۱۵۰ نفر انجام گرفت.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده در پویش «ایران همدل» ۹۹۷ نفر و در طرح «سلام محله» دو هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

گازرانی با اشاره به اینکه پنج هزار و ۲۸۱ نفر از خدمات تیم‌های «محب» بهره‌مند شده‌اند، افزود: همچنین تعداد داوطلبان مراکز مثبت زندگی ۴۹۸ نفر و همیاران سلامت نیز ۲۶۳ نفر بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در ایام جنگ، ۶۱۹ مورد خدمات سیار مددکاری و مشاوره‌ای ارائه شده است، یادآور شد: تعداد تماس‌ها با خط ۱۲۳ نیز ۶۰۵ مورد و با خط ۱۴۸۰، تعداد ۷۴ مورد بوده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها، یکی از اقدامات مهم و جدی ما، تقویت حوزه درمان مددجویان تحت پوشش بوده است.

گازرانی ادامه داد: اعتباری که در سال ۱۴۰۴ برای بخش درمان در نظر گرفته شده بود، یک و نیم میلیارد تومان بود که این رقم را به ۶ میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی بیان کرد: علاوه بر حوزه درمان، تأمین لوازم کمک‌توانبخشی مانند ویلچر، واکر و سمعک نیز از نیازهای مهم مددجویان به شمار می‌رود که در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم انجام شد، به‌گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۴ مشکلی در تأمین این تجهیزات نداشتیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش دولتی و خصوصی، شرکای اجتماعی بسیار خوبی داریم که در مسیر خدمت‌رسانی، همکاری و کمک‌های مؤثری با مجموعه بهزیستی دارند.

گازرانی ادامه داد: جامعه هدف بهزیستی خراسان جنوبی در حوزه توانبخشی حدود ۲۲ هزار نفر و در حوزه اجتماعی نیز حدود ۱۵ هزار مددجو است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف تلاش داریم خدمات مطلوبی به مردم و جامعه هدف ارائه کنیم و امیدواریم با انعکاس این اقدامات، امید بیشتری در جامعه تزریق شود.