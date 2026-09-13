اتصال سیزدهمین نیروگاه خورشیدی  ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انتظامی مدیر برق شهرستان بروجن گفت : ۱۳ نیروگاه خورشیدی (ویژه مدد جویان نهادهای حمایتی) به ظرفیت تولید ۶۵ کیلووات ساعت در سطح شهرستان بروجن وارد مدار تولید برق و به شبکه سراسری متصل شد.



وی در ادامه خبر افزود : مدد جویان می‌توانند با بهره مندی از تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره ) نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی به میزان پنج کیلو وات ، اقدام و در آمد زایی ماهانه داشته باشند.

گفتنی است؛ درآمد زایی این نیروگاه‌ها ، سالیانه بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد و وزارت نیرو برق تولیدی را به مدت ۲۰ سال تضمینی خرید می‌کند.