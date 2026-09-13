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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

اتصال سیزدهمین نیروگاه خورشیدی  ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در بروجن

اتصال سیزدهمین نیروگاه خورشیدی  ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در بروجن

بروجن- مدیر برق شهرستان بروجن گفت: سیزدهمین نیروگاه خورشیدی  ویژه مددجویان نهادهای حمایتی در شهرستان بروجن به شبکه سراسری برق وصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انتظامی مدیر برق شهرستان بروجن گفت : ۱۳ نیروگاه خورشیدی (ویژه مدد جویان نهادهای حمایتی) به ظرفیت تولید ۶۵ کیلووات ساعت در سطح شهرستان بروجن وارد مدار تولید برق و به شبکه سراسری متصل شد.

وی در ادامه خبر افزود : مدد جویان می‌توانند با بهره مندی از تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره ) نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی به میزان پنج کیلو وات ، اقدام و در آمد زایی ماهانه داشته باشند.

گفتنی است؛ درآمد زایی این نیروگاه‌ها ، سالیانه بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد و وزارت نیرو برق تولیدی را به مدت ۲۰ سال تضمینی خرید می‌کند.

کد مطلب 6945604

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