  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

سارقان اماکن خصوصی در دشتستان دستگیر شدند

سارقان اماکن خصوصی در دشتستان دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از شناسایی و دستگیری چهار نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۶ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت اموال از اماکن خصوصی در شهرستان دشتستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی ۴ نفر سارق را در این رابطه شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی دشتستان با بیان اینکه متهمین در تحقیقات به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند گفت: تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقین کشف و تحویل مالباختگان شد .

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با افراد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند.

کد مطلب 6945660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها