سارقان اماکن خصوصی در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت اموال از اماکن خصوصی در شهرستان دشتستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی ۴ نفر سارق را در این رابطه شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی دشتستان با بیان اینکه متهمین در تحقیقات به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند گفت: تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقین کشف و تحویل مالباختگان شد .

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با افراد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند.