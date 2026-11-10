به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با نزدیک شدن به اکران فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در سینماهای سراسر کشور، از پوستر رسمی آن با طراحی محمد شکیبا منتشر شد.

«کوچ» با تمرکز بر سال‌های کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بخشی از زندگی او و مسیر رشد و شکل‌گیری شخصیت این شهید را به تصویر می‌کشد.

در خلاصه داستان «کوچ» آمده است: «گاهی برای بزرگ شدن باید کوچ کرد.»

نادر فلاح، علی رادمنش، رضا مسعودی، ندا حسینی، علی نفیسی، حسین شریفی، ابوالفضل عباسی، مالک محمدآبادی، علیرضا میرزایی، زهرا مرادی، سمیه مولایی، ابراهیم لشگری، حدیث اسماعیلی، علی کهن، ابوالفضل نگینی و امیررضا سلیمانی در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «کوچ» موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی و بهترین طراحی لباس از چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر شد. همچنین چهار دیپلم افتخار به گروه بازیگران خردسال این اثر اهدا شد و مهدی مطهر و محمد اسفندیاری نیز برای نگارش فیلمنامه اقتباسی «کوچ» دیپلم افتخار دریافت کردند.

«کوچ» محصول مکتب حاج قاسم است که پخش آن را دفتر پخش «رها فیلم» برعهده دارد و از چهارشنبه ۲۰ آبان‌ روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود. پیش فروش بلیت‌های این اثر نیز در سامانه‌های بلیت فروشی آغاز شده است.

سایر عوامل این اثر عبارتند از مجری طرح: محمدهادی حیدری، مدیر فیلمبرداری: داوود رحمانی، تدوینگر: محمدحسین حیدری، طراح صحنه: پیمان محمدی، طراح لباس: مجید لیلاجی، چهره‌پرداز: سودابه خسروی، صدابردار: علی علوی، سرپرست گروه کارگردانی: علیرضا صالحی، برنامه‌ریز: امین رضوی، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: مسعور سخاوت‌دوست، جلوه‌های ویژه میدانی: مرتضی رمضانی، جلوه‌های ویژه بصری: محمد کشاورز، عکاس: پارسا کریمی، مدیر روابط عمومی: الهام عرشی‌زاده.