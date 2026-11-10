به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شات آمریکایی» بر اساس نمایشنامه شناخته‌شده «زوج ناجور» نوشته نیل سایمون، با کارگردانی پویا امینی و تهیه‌کنندگی علی شاهانی، از ۴ آذر در برج میلاد روی صحنه می‌رود.

پویا امینی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر و دانش‌آموخته رشته کارگردانی نمایش، در تازه‌ترین تجربه کارگردانی خود به سراغ یکی از آثار کمدی شناخته‌شده نیل سایمون رفته است. ترجمه این نمایشنامه را شهرام زرگر بر عهده داشته است.

«شات آمریکایی»، داستانی درباره دوستی، تنهایی و تحمل تفاوت‌هاست.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «۲ دوست قدیمی، فلیکس و اسکار پس از شکست در زندگی زناشویی، تصمیم می‌گیرند هم‌خانه شوند؛ اما تفاوت‌های عجیب شخصیتی آنها، خانه مشترکشان را به صحنه‌ای از جدال‌ها و موقعیت‌های خنده‌دار تبدیل می‌کند.»

نمایش «شات آمریکایی» با کارگردانی پویا امینی و تهیه‌کنندگی علی شاهانی از ۴ آذر هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در برج میلاد میزبان علاقه‌مندان است.

علی اکباتانی نیز به عنوان مجری طرح این نمایش را همراهی می‌کند.