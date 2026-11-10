به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خرید دو دستگاه پیشرفته برای بخش آنژیوگرافی بیمارستان تخصصی قلب شهید مدنی خرم‌آباد اظهار کرد: این تجهیزات شامل دستگاه سنگ‌شکن داخل‌عروقی و دستگاه مته الماس است که طی روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: این دو دستگاه از تجهیزات موردنیاز برای درمان برخی بیماران قلبی هستند و با راه‌اندازی آن‌ها، دیگر نیازی به اعزام این دسته از بیماران به استان‌های دیگر نخواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید مدنی را یکی از بخش‌های پیشرفته در منطقه دانست و تصریح کرد: این مرکز علاوه بر پذیرش بیماران از داخل استان، از استان‌های همجوار نیز بیمار پذیرش می‌کند و آمادگی ارائه خدمات بیشتر در شرایط بحران را دارد.