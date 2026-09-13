نقد «هُمای» در تالار مشاهیر تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تازه ترین جلسه از فصل جدید «نشست های نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مجموعه تئاتر شهر ساعت ۱۷ روز دوشنبه بیست و سوم شهریور با جلسه نقد و بررسی نمایش «همای» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم رهگذر در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار می‌شود.

در این جلسه که ورود علاقه مندان به آن آزاد است، سعید محبی منتقد، پژوهشگر، نمایشنامه نویس و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به عنوان منتقد، مجری و گرداننده برنامه با همراهی رضا آشفته نمایشنامه نویس و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر و آناهیتا زینی وند کارگردان و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به ارائه نقطه نظرات خود درباره نمایش «همای» می پردازند.

نمایش «همای» از جمله آثار این روزهای تئاتر شهر است که تا روز بیست و هفتم شهریور در تالار سایه مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

حنا فتح الهی، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی سکان درخشنده، متین طاهری نیا، آریا کلانتری و حسین صالحی بازیگران این اثر نمایشی هستند.