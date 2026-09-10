به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «همای» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی ابراهیم رهگذر که قرار بود روز جمعه بیستم شهریور به اجرای خود در تالار سایه تئاتر شهر پایان دهد، تا روز جمعه بیست و هفتم شهریور روی صحنه خواهد ماند.

نمایش «همای» به تهیه کنندگی «باشگاه تئاتر سوره» پیش از این و در جریان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حائز رتبه برگزیده و نامزدی در بخش های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری زن، موسیقی و گروه بازیگران مرد شده است.

حنا فتح الهی، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی سکان درخشنده، متین طاهری نیا، آریا کلانتری و حسین صالحی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «همای» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم رهگذر ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت نمایش به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.