اعلام جزئیات جلسه نقد نمایش «بی چیز» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تازه ترین جلسه از فصل جدید نشست های «نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مجموعه تئاتر شهر ساعت ۱۷ روز سه شنبه چهاردهم مهر با جلسه نقد و بررسی نمایش «بی چیز» به نویسندگی حوریه مقدم و کارگردانی حسنا قبادی در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار می شود.

در این جلسه که ورود علاقه مندان به آن آزاد است، سعید محبی منتقد، پژوهشگر، نمایشنامه نویس و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به عنوان منتقد، مجری و گرداننده برنامه با همراهی بابک فرجی پژوهشگر، منتقد عضو کانون ملی منتقدان تئاتر و فرشته حبیبی منتقد، پژوهشگر و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به ارائه نقطه نظرات خود درباره نمایش «بی چیز» می پردازند.

تئاتر «بی چیز» از جمله آثار نمایشی این روزهای تئاتر شهر است که تا روز بیست و دوم مهر در تالار سایه مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

حسنا قبادی و حوریه مقدم بازیگران این اثر نمایشی هستند که هر روز ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.