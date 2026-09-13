به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هنری جانسون» نوشته دیوید ممت، نمایشنامه‌نویس برجسته آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر برای نمایشنامه «گلن‌گری گلن راس»، با ترجمه و کارگردانی مشترک امیرارسلان ملک‌راد و محمد شوالی از شانزدهم شهریور ۱۴۰۵ در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه است.

این نمایش با متنی معاصر و تأمل‌برانگیز، داستان مردی را روایت می‌کند که در پی انجام عملی به ظاهر خیرخواهانه، درگیر رخدادهایی می‌شود که زندگی او را به شکلی غیرمنتظره و بنیادین دگرگون می‌کند. «هنری جانسون» از تازه‌ترین آثار دیوید ممت است؛ نویسنده‌ای که آثارش همواره با نگاهی تیزبینانه به مناسبات قدرت، اخلاق، مسئولیت فردی و روابط انسانی شناخته شده‌اند.

در این نمایش، محمد شوالی، مهدی قادرپناه، امیرارسلان ملک‌راد و مهران ایمانی‌پور به ایفای نقش می‌پردازند.

سرپرستی گروه اجرایی این اثر را پویا گل‌پور بر عهده دارد. گندم مهدی‌جبار به عنوان دستیار کارگردان، هیما جاوید به عنوان طراح لباس، امیرحسین بوریان به عنوان طراح پوستر، ملیکا شاهی به عنوان منشی صحنه و اشکان حسینی به عنوان مدیر تولید دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.

نمایش «هنری جانسون» از شانزدهم شهریور، هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی میزبان مخاطبان است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اثر به سایت تیوال مراجعه کنند.