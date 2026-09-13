به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، افتتاحیه پنجمین دوره نمایشنامه خوانی صدای نمایشنامه نویس با حضور جمعی از نمایشنامه‌نویسان و چهره‌های تئاتری در سالن جوانمرد خانه تئاتر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم از همراهان و برگزیدگان دوره چهارم صدای نمایشنامه‌نویس با حضور شادی جوادی، شاهد الفت، مهدی موسی خانی، علی معتضدی و آرام محضری قدردانی شد.

در این بخش، از نمایشنامه‌نویسان و خوانشگران این نمایشنامه‌ها تقدیر شد.

نمایشنامه «درست قبل از» به نویسندگی اصغر نوری، «تهران بزرگ» از علی جعفری، «روزهای التهاب» از ندا ثابتی، «آسمان خراش آتلانتیک» از شهرام ابوالقاسمی، «تارهای تو مرا می‌رقصاند» از بهنام سرلک، «قبر نوشته» کاظم پورمهدی، «بداهه گویی پیش از انتحار» از رضا شاه‌بداغی، «گرسنگی» از سید میثم قاسمی‌نژاد، «سنجاب سرخه حصار» از ندا قربانیان، «کارمای‌شقایق دیواری» از فرشید قلی‌پور، «کمی به من دروغ بگو» از مریم منصوری، «رما» از مهدی خلیل زاده، «سوپ قجری» از زهرا رفیعی گیلوای، «آقای رادیو» از مهدی فنائیان، «قدم زدن با مرگ» از احمد بیگلریان، «نامهربونی» از آزاده فخری و «یزدگردشاه» از بهزاد فراهانی عنوان آثار تقدیر شده است.

قدردانی از منتقدان در دوره چهارم صدای نمایشنامه‌نویس بخش دیگری از این مراسم بود. در این بخش کیوان میرمحمدی، شهرام اشرف ابیانه، مجید امرایی و اصغر نوری تقدیر شدند.

قدردانی از موسسه هیلاج و آکتور و آرمین خالقی و زیبا موسوی عکاسان دوره چهارم بخش دیگری از این مراسم بود.

همچنین آرام محضری رئیس هیئت‌مدیره کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر متنی را به شرح زیر قرائت کرد:

«دوستان و همکاران عزیز

درود و مهر

تلاش ما در هیئت‌مدیره کانون به نمایندگی و خواست شما، تنوع بخشی به برنامه‌های کانون به چند منظور اصلی است:

۱. تکرار نام و نشان کانون در ذهن عموم و خواص برای تاکید بر معنابخشیِ بیشتر به حرفه‌ای که دوستش داریم و آن را ارزشمند می‌دانیم.

۲. عینی کردن تلاش‌ها و استعدادهای ‌این حوزه و ایجاد فرصت‌هایی هرچند کوچک برای افرادی که انگیزه و اراده‌شان در این راستاست.

۳. فراهم شدن زمینه جلب حمایت‌های مالی، قانونی و ساختاری برای توسعه هنرِ نمایشنامه‌نویسی و تئاتر و طبیعتا گشودگی فرهنگی.

۴. تقویت انسجام صنفی و جمعی‌مان در جهت توانمندسازی جامعه برای اثربخشی و توسعه اجتماعی.

و البته دلایلی دیگر و از این دست ...

در این راستا جدای از رویداد انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران که طی ۲ دهه اخیر، یازده دوره آن به صورت دوسالانه برگزار شده، برنامه های زیر نیز در تقویم فعالیت های سالانه این کانون قرار گرفته است.

۱. رویداد صدای نمایشنامه نویس.

۲. برگزاری هر ساله شب نمایشنامه نویس به مناسب ۵ دی که به افتخار عالیجنابان بهرام بیضایی و اکبررادی توسط کانون به نام «روز نمایشنامه نویس» در تقویم هنری کشور ثبت شده است.

۳. همایش ملی نمایشنامه پژوهی که به دبیری اقای رامتین شهبازی در حال اجراست و اختتامیه دومین دوره آن آذر ماه برگزار خواهد شد.

۴. طراحی و تشکیل اکادمی نمایشنامه نویسان مختص اعضای کانون که دومین دوره این رویداد نیز به دبیری رضا حسینی در حال اجراست و در دی ماه همزمان با شب نمایشنامه نویس، برگزیدگان آن مشخص خواهند شد.

۵. برنامه نقد کتاب های اعضای کانون که دور جدید آن به صورت ماهانه به دبیری آقای حسین تفنگدار از این ماه شروع به فعالیت خواهد کرد.

۶. برگزاری نشست های تخصصی که در سال جدید تا این لحظه، دو نشست با موضوع هوش مصنوعی در ترجمه و دراماتورژی برگزار شده است و با موضوعات دیگری نظیر اقتباس و ... ادامه خواهد داشت.

۷. تلاش برای فراهم کردن امکان چاپ آثار اعضا که تا این لحظه با تلاش های آقای آرمان طیران همکاری با نشر نیو به مدیریت آقای بابک پرهام در مرحله قرارداد و فراخوان قرار دارد و مذاکره با ناشران دیگر نیز همچنان ادامه دارد.

۸. البته خبر خوشی که امیدواریم با همکاری و مساعدت مدیرعامل خانه تئاتر و هیئت مدیره مرکزی به زودی تحقق پیدا کند: رونمایی از «بانک نمایشنامه» در سایت خانه تئاتر که ضرورت آن بسیار حس می شد و قطعا سنگ بنای مهمی در توسعه هنر نمایشنامه نویسی است.

و در پایان؛ اعضای محترم و دوست داشتنیِ کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر!

از این‌که در این مسیر، حضور، پشتیبانی و حمایت شما عزیزان، همراه و راهگشای ما بوده است و بزرگوارانه حتی فرصت آزمون و خطا را به ما داده‌اید، ممنونیم و امیدواریم در ادامه‌ این مسیر نیز به شکل شایسته‌ای پاسدارِ اعتماد شما باشیم ...

به امید ایرانی آزاد، آباد، سرشار و سرفراز.»

در ادامه از پوستر دوره پنجم رونمایی شد.

علی معتضدی دبیر دوره پنجم صدای نمایشنامه‌نویس نیز با قرائت متنی بیان کرد: منت خدای را عز و جل که بار دیگر توفیق رفیق شد و بخت شفیق تا در این برهوت روزمرگی و روزگار فراموشی به ضیافت کلمات گرد هم جمع شویم تا به گوش جان بشنویم صدای نمایشنامه‌نویس را! این دوره را شروع کردیم با ماموریت بیشتر شدن صدای نمایشنامه‌نویس! پس این بار خود را مجهز کردیم به چهار ابزار؛ رپرتوار، پادکست، جلسات نقد و ارزیابی نظر مخاطب.

وی تاکید کرد: رپرتوار از ۱۸ مهر در سالن جوانمرد آغار خواهد و پلتفرم پادکست تمام آثار و جلسات نقد را پشتیبانی خواهد کرد. از طریق وبسایت نظر تماشاگران ثبت و در مراسم اختتامیه به بهترین اثر از دید مخاطبان جایزه ای تعلق خواهد گرفت.