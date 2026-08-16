«همای» نمایش جدید تالار سایه تئاتر شهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «هُمای» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی ابراهیم رهگذر عنوان تازه ترین اثر نمایشی تئاتر شهر است که از روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد در تالار سایه این مجموعه روی صحنه خواهد رفت.

گروه اجرایی درباره محتوای این اثر نمایشی توضیح داده است: «همای قصه تاریخ است که بر مدار تکرار نشسته ... این درام در سه بازه زمانیِ اسطوره‌های شاهنامه، دوره قاجار و زمان حال روایت می‌شود. از ویژگی‌های این اثر، همراهی موسیقی زنده است که به پیش‌برد روند داستان کمک می‌کند.»

نمایش «همای» به تهیه کنندگی«باشگاه تئاتر سوره» پیش از این و در جریان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حائز رتبه برگزیده و نامزدی در بخش های «نویسندگی»، «کارگردانی»، «بازیگری زن»، «موسیقی» و «گروه بازیگران مرد» شده است.

حنا فتح الهی، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی سکان درخشنده ،متین طاهری نیا،آریا کلانتری و حسین صالحی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

علی سینا رضانیا موسیقی، محمدحسن درباغی فر مجری طرح، حنا فتح الهی دستیار کارگردان، مونا نصرتی حسینی طراحی و اجرای لباس، نگار حاتمی و مرجان پاکدامن طراحی و ساخت عروسک، درسا رجلانی گریم، علی خداوردی طراح پوستر، عرشا کرمی و کوروش خدیوی ساخت تیزر، مهران کاشی عکاس نیز دیگر اعضای گروه اجرایی نمایش «همای» را تشکیل می دهند.

ابراهیم رهگذر از جمله هنرمندان عرصه تئاتر است که طی سال های گذشته از او آثار نمایشی مختلفی در مقام نویسنده، کارگردان، بازیگر، طراح و تهیه کننده روی صحنه رفته که از آن جمله می توان به نمایش های «و اینک زن (نویسنده، کارگردان، طراح) - ۱۴۰۰» اجرا شده در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد، «قصه تکرار هزار شهرزاد (نویسنده) - ۱۳۹۷ » اجرا شده در عمارت نوفل لوشاتو، «هی هات (نویسنده و کارگردان) - ۱۳۹۵» اجرا شده در تماشاخانه همای سعادت، «بذار یه امشب بگذره (نویسنده) - ۱۳۹۳» اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «پزشک نازنین (کارگردان) - ۱۴۰۱» اجرا شده در تماشاخانه بامداد، «احضار روح (بازیگر) - ۱۴۰۴» اجرا شده در تالار محراب ، «کمدی زا (تهیه کننده و طراح صحنه) - ۱۳۹۹» اجرا شده در تماشاخانه سنگلج و تعدادی دیگر اشاره کرد.

نمایش «همای» به نویسندگی وکارگردانی ابراهیم رهگذر از روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت نمایش به سامانه های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.