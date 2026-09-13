به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فتوحات جدید انصارالله یمن شهردار تهران پیامی صادر کرد.

متن پیام علیرضا زاکانی شهردار پایتخت به این شرح است:

«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

«وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا»

خداقوت بر مجاهدان فی‌سبیل‌الله؛

سلام بر وارثان اویس قرنی، رحمت خدا بر شهیدانتان و نصرت الهی قرین راه رزمندگانتان باد.

امروز که جبهه کفر و ظلم، با همه توان و امکانات خود، در برابر مظلومان و آزادگان جهان صف‌آرایی کرده و جنایتکاران دست در دست یکدیگر، کمر به قتل انسان و نابودی انسانیت بسته‌اند، شما فرزندان مالک اشتر، هیمنه دشمن را درهم شکستید و در دریای سرخ، برگ دیگری از عزت و اقتدار جبهه مقاومت را رقم زدید.

این پیروزی برق‌آسا، از یک‌سو محاسبات دشمن را برهم زد و از سوی دیگر، نور امید و شوق پیروزی را در دل حامیان مقاومت، آزادگان و مظلومان جهان دوچندان کرد؛ پیامی روشن که اراده، ایمان و ایستادگی یک ملت می‌تواند بر ماشین جنگی و محاسبات مادی قدرت‌های متجاوز غلبه کند.

منطق قرآن، منطق امید به نصرت الهی در دل سخت‌ترین میدان‌هاست؛ همان وعده تخلف‌ناپذیری که می‌فرماید: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ». امروز نشانه‌های تحقق این وعده را می‌توان در سراسر جبهه مقاومت مشاهده کرد. دشمن با همه توان نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای خود برای شکستن اراده ملت‌های منطقه به میدان آمده است، اما حاصل این سال‌های رویارویی، گسترش جغرافیای مقاومت، افزایش قدرت و ابتکار عمل ملت‌های آن و فروریختن هیمنه قدرت‌هایی بوده است که روزگاری خود را حاکمان بلامنازع منطقه می‌پنداشتند. آنچه امروز در یمن و دریای سرخ می‌گذرد، حلقه‌ای از همین نبرد بزرگ و تاریخی است؛ نبردی که در آن، به وعده الهی، عاقبت از آنِ جبهه حق و ملت‌های مقاوم خواهد بود.

امروز که به فضل خدا باب ‌المندب در سیطره مقتدرانه شما قرار دارد و تنگه هرمز نیز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، ظرفیت راهبردی جبهه مقاومت برای مهار دشمن بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. اتحاد و پیوستگی میدان‌های مقاومت و برادری میان ما، ناگسستنی است و خشم دشمنان ما را بر می‌انگیزد. پس از فلسطین مظلوم و سرفراز، تنگه هرمز و باب‌المندب به نمادهایی تعیین‌کننده از قدرت، اراده و استقلال جهان اسلام در برابر سلطه‌طلبی دشمنان تبدیل شده‌اند و ما با یاری و لطف خداوند متعال و با هوشیاری و اقتدار از این ظرفیت‌های راهبردی صیانت خواهیم کرد.

این پیروزی بزرگ بر شما مبارک و شکست دشمنانتان مستدام باد.

به امید نصرت‌های بزرگ‌تر و فتح نهایی جبهه حق.

علیرضا زاکانی

٢١ شهریور ١۴٠۵