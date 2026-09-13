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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

شهردار تهران پیروزی‌های انصارالله یمن را تبریک گفت

شهردار تهران پیروزی‌های انصارالله یمن را تبریک گفت

شهردار تهران در پی آنچه «فتوحات جدید انصارالله یمن» خوانده شده است، با صدور پیامی این پیروزی را به مردم یمن تبریک گفت و تأکید کرد: این پیروزی بزرگ بر شما مبارک و شکست دشمنانتان مستدام باد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فتوحات جدید انصارالله یمن شهردار تهران پیامی صادر کرد.

متن پیام علیرضا زاکانی شهردار پایتخت به این شرح است:

«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

«وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا»

خداقوت بر مجاهدان فی‌سبیل‌الله؛

سلام بر وارثان اویس قرنی، رحمت خدا بر شهیدانتان و نصرت الهی قرین راه رزمندگانتان باد.

امروز که جبهه کفر و ظلم، با همه توان و امکانات خود، در برابر مظلومان و آزادگان جهان صف‌آرایی کرده و جنایتکاران دست در دست یکدیگر، کمر به قتل انسان و نابودی انسانیت بسته‌اند، شما فرزندان مالک اشتر، هیمنه دشمن را درهم شکستید و در دریای سرخ، برگ دیگری از عزت و اقتدار جبهه مقاومت را رقم زدید.

این پیروزی برق‌آسا، از یک‌سو محاسبات دشمن را برهم زد و از سوی دیگر، نور امید و شوق پیروزی را در دل حامیان مقاومت، آزادگان و مظلومان جهان دوچندان کرد؛ پیامی روشن که اراده، ایمان و ایستادگی یک ملت می‌تواند بر ماشین جنگی و محاسبات مادی قدرت‌های متجاوز غلبه کند.

منطق قرآن، منطق امید به نصرت الهی در دل سخت‌ترین میدان‌هاست؛ همان وعده تخلف‌ناپذیری که می‌فرماید: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ». امروز نشانه‌های تحقق این وعده را می‌توان در سراسر جبهه مقاومت مشاهده کرد. دشمن با همه توان نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای خود برای شکستن اراده ملت‌های منطقه به میدان آمده است، اما حاصل این سال‌های رویارویی، گسترش جغرافیای مقاومت، افزایش قدرت و ابتکار عمل ملت‌های آن و فروریختن هیمنه قدرت‌هایی بوده است که روزگاری خود را حاکمان بلامنازع منطقه می‌پنداشتند. آنچه امروز در یمن و دریای سرخ می‌گذرد، حلقه‌ای از همین نبرد بزرگ و تاریخی است؛ نبردی که در آن، به وعده الهی، عاقبت از آنِ جبهه حق و ملت‌های مقاوم خواهد بود.

امروز که به فضل خدا باب ‌المندب در سیطره مقتدرانه شما قرار دارد و تنگه هرمز نیز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، ظرفیت راهبردی جبهه مقاومت برای مهار دشمن بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. اتحاد و پیوستگی میدان‌های مقاومت و برادری میان ما، ناگسستنی است و خشم دشمنان ما را بر می‌انگیزد. پس از فلسطین مظلوم و سرفراز، تنگه هرمز و باب‌المندب به نمادهایی تعیین‌کننده از قدرت، اراده و استقلال جهان اسلام در برابر سلطه‌طلبی دشمنان تبدیل شده‌اند و ما با یاری و لطف خداوند متعال و با هوشیاری و اقتدار از این ظرفیت‌های راهبردی صیانت خواهیم کرد.

این پیروزی بزرگ بر شما مبارک و شکست دشمنانتان مستدام باد.

به امید نصرت‌های بزرگ‌تر و فتح نهایی جبهه حق.

علیرضا زاکانی

٢١ شهریور ١۴٠۵

کد مطلب 6945720

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