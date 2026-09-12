به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، داوود گودرزی در حاشیه افتتاح این مراکز با گرامیداشت یاد و نام شهدای عزیز و امام شهدا اظهار کرد: در قالب پویش «امید و افتخار»، امروز چهار میدان میوه و تره‌بار در مناطق ۲۰، ۸، ۳ و ۷ به بهره‌برداری رسید که دو مورد از این مراکز بازسازی و دو مورد نیز به‌صورت احداثی بوده است.

وی افزود: با افتتاح این چهار مرکز، تعداد بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران به ۳۲۰ نقطه می‌رسد که از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری، ۶۴ بازار به این مجموعه اضافه شده است. در حال حاضر ۳۱۲ بازار فعال هستند و هشت بازار دیگر نیز در مرحله بازسازی قرار دارند.

معاون شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه معیشت شهروندان گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، کمک به اقتصاد خانواده، ارزان‌سازی شهر و ارتقای کیفیت زندگی مردم است. بر همین اساس، توسعه کمی و کیفی بازارهای میوه و تره‌بار با جدیت دنبال می‌شود تا همه محله‌های تهران از این ظرفیت برخوردار شوند.

گودرزی ادامه داد: در برخی محله‌ها، به‌ویژه در منطقه ۲۰، حتی دو یا سه بازار میوه و تره‌بار ایجاد شده است و تلاش می‌کنیم توسعه این مراکز متناسب با نیاز محلات ادامه پیدا کند. علاوه بر توسعه کمی، ارتقای کیفیت بازارها نیز همچنان در دستور کار قرار دارد و افتتاح مراکز جدید تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اختلاف قیمت کالا در میادین میوه و تره‌بار با سایر مراکز عرضه، گفت: وعده ما به مردم این بوده که قیمت محصولات در بازارهای میوه و تره‌بار با بازار آزاد اختلاف محسوسی داشته باشد. بررسی‌ها و آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد قیمت محصولات در این مراکز، بسته به نوع کالا، حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد پایین‌تر از سایر مراکز عرضه است؛ این موضوع از میوه و تره‌بار تا برخی کالاهای اساسی را شامل می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همچنین از اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت خبر داد و اظهار کرد: بر اساس وعده‌ای که شهردار تهران، دکتر علیرضا زاکانی، به مردم داده است، تلاش می‌کنیم این طرح از ابتدای مهرماه آغاز شود و کالاهای اساسی منتخب تا فروردین سال آینده با قیمت ثابت و پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد.

گودرزی خاطرنشان کرد: در حال بررسی نهایی تعداد و نوع کالاهای مشمول این طرح هستیم و احتمالاً حدود ۱۰ قلم کالای اساسی در این طرح قرار خواهند گرفت. جزئیات طرح پس از نهایی شدن، در نشستی اختصاصی به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی در پایان تأکید کرد: کمک به اقتصاد خانواده و کاهش هزینه‌های زندگی مردم، مسئله‌ای جدی برای مدیریت شهری است و با همین رویکرد، توسعه بازارهای میوه و تره‌بار و ارتقای کیفیت خدمات این مراکز را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا شهروندان بیشتری بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.