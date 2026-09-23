به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای حوادث اخیر اظهار کرد: کسانی که در راه دفاع از کشور ماندند و جان دادند، دشمن را برای رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند.

وی با اشاره به حضور خود در هرمزگان و دیدار با مردم این استان افزود: به خودم می‌بالم که امروز در کنار مردم بندرعباس و در محضر استاندار هرمزگان هستم. افتخار بندرعباس و افتخار بزرگ استان هرمزگان، صیانت از خلیج فارس بوده و امروز این استان از کل ایران عزیز نیز صیانت می‌کند.

شهردار تهران ادامه داد: هرمزگان قبل از این جنگ و هرمزگان امروز و بعد از جنگ، به فضل الهی با پیروزی قطعی، دو جلوه از عظمت و بزرگی این خطه را به نمایش خواهد گذاشت.

انقلاب اسلامی تبلور قدرت دین و مردم

زاکانی با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قدرت دین و در کنار آن قدرت ملت را آشکار کرد و جهان را در برابر یک صحنه جدید قرار داد.

وی گفت: ملت ایران با تمسک به اسلام و تحت رهبری امام خمینی(ره) قیام کرد، شرق و غرب سیاسی را نفی کرد، استقلال و آزادی را طلب کرد و در مسیر معنویت، عدالت و پیشرفت گام‌های بلندی برداشت.

شهردار تهران افزود: امروز ملت ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که دنیا نسبت به ایستادگی و عظمت آن متحیر شده است و نگاه کشورهای مختلف به ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است.

آمریکا در دستیابی به اهدافش ناکام مانده است

زاکانی با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: تصور دشمن این بود که آمریکا می‌تواند با اراده خود در چند روز پرونده ایران را ببندد و به خواسته‌هایش برسد، اما این نگاه در عرصه جهانی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: آمریکا در عرصه‌هایی که اهداف خود را دنبال کرده، با شکست مواجه شده و به لطف خدا و اراده ملت ایران، شکست خواهد خورد.

شهردار تهران با بیان اینکه ایران با کشورهای منطقه و جهان گره خورده است، گفت: دنیا فهمیده است که اگر بخواهد میدان را برای تعدی آمریکا باز کند، خودش نیز دچار مشکل خواهد شد و به لطف خدا در مسیر آینده توفیقات بزرگی پیش روی ملت ایران قرار خواهد گرفت.

پایان جنگ باید به شکست تحریم و تهدید منجر شود

زاکانی تأکید کرد: پیام ملت ایران روشن است؛ قدرت دین و قدرت مردم در انقلاب اسلامی آشکار شد و این مسیر به لطف خدا زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد که سایه تهدید و تحریم از سر ایران برداشته شود.

وی افزود: پایان این جنگ چیزی جز شکستن گره تحریم و تهدید نخواهد بود و دشمن به فضل الهی در برابر خواسته ملت ایران عقب‌نشینی خواهد کرد.

رزمندگان هرمزگان تنگه هرمز را حفظ کردند

شهردار تهران با تقدیر از نیروهای مسلح کشور گفت: در ارتش قهرمان، سپاه دلاور، نیروی هوافضا و نیروی دریایی، رزمندگان کشورمان در برابر دشمن ایستادند و او را ناکام گذاشتند.

زاکانی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: آنچه در جنگ احد رخ داد و اهمیت حفظ یک موقعیت راهبردی را نشان داد، امروز در تنگه هرمز به شکل دیگری نمایان شده است و رزمندگان عزیز ما در هرمزگان با افتخار از تنگه هرمز صیانت کردند.

وی ادامه داد: دشمنی که با حرکت دادن یک ناو یا کشتی خود کشورها را به هراس می‌انداخت، امروز مجبور شده همه ظرفیت خود را بسیج کند و برای عبور دادن کشتی‌ها در حد یک قاچاقچی سوخت از این تنگه تلاش کند، اما باز هم ناکام مانده و زمین‌گیر شده است.

تأکید بر انسجام ملی در برابر دشمن

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی گفت: در این جنگ، هیچ چیزی نباید منشأ نقار و شکاف میان ملت شود. ما در برابر یک دشمن مشترک قرار داریم و باید با انسجام، سعه صدر و آغوش باز برای همه ملت، ظرفیت خود را برای ادامه مسیر فراهم کنیم.

زاکانی افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد، توجه خود را به ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور معطوف کرده و تلاش می‌کند تاب‌آوری ملت را تضعیف کند، اما زهی خیال باطل؛ این ملت نزدیک به هفت ماه است که در میدان ایستاده و خود را برای ماندن تا پیروزی نهایی آماده کرده است.

دشمن به دنبال ایجاد اختلال محاسباتی در مسئولان است

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تحت فشار قرار دادن مسئولان کشور اظهار کرد: دشمن امیدوار بود با تهدید و فشار، مسئولان کشور را منفعل کند و آنان را به دادن امتیاز وادارد؛ امتیازاتی که نتوانسته در عرصه نبرد به دست آورد.

شهردار تهران ادامه داد: دشمن باید بداند تا زمانی که شروط مورد نظر ایران عملی نشود، درباره تنگه هرمز تصمیمی که در جهت زیاده‌خواهی‌های او باشد، محقق نخواهد شد.

زاکانی در پایان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران گفت: امروز باید با حفظ انسجام و اتحاد، در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کنیم و با توکل بر خدا مسیر پیروزی نهایی ملت ایران را ادامه دهیم.