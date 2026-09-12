به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار تهران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ غرفه در بازارهای میوه و تره‌بار، کالابرگ الکترونیکی را می‌پذیرند. با این حال، تعدادی از غرفه‌داران به دلیل انباشته شدن مطالبات خود از شرکت متولی طرح کالابرگ، با وقفه موقت در پذیرش آن مواجه شده‌اند.

وی افزود: مطالبات برخی غرفه‌داران به چند ده میلیارد تومان می‌رسد و بخشی از این بدهی‌ها از تیرماه تاکنون باقی مانده است. با توجه به اینکه ادامه این وضعیت می‌تواند در تأمین کالا توسط غرفه‌داران اختلال ایجاد کند، موضوع پرداخت مطالبات را به‌صورت جدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: فهرست مطالبات غرفه‌داران را در چند مرحله در اختیار مسئولان وزارت رفاه قرار داده‌ایم و خوشبختانه همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است. بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و از فهرست بدهی‌ها خارج شده، اما همچنان مطالبات حدود ۵۵۰ تا ۶۰ غرفه باقی مانده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر تسویه شود.

بختیاری‌زاده تأکید کرد: هدف ما این است که با پرداخت مطالبات، چرخه تأمین کالا برای غرفه‌داران بدون اختلال ادامه پیدا کند و شهروندان بتوانند همچنان از ظرفیت کالابرگ در بازارهای میوه و تره‌بار استفاده کنند.

عرضه ویژه کالاهای اساسی از ابتدای مهر

وی همچنین درباره طرح جدید شهرداری تهران برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت گفت: بر اساس برنامه شهردار تهران، دکتر علیرضا زاکانی، در حال آماده‌سازی پیش‌نیازها و الزامات اجرای این طرح هستیم و جزئیات آن در زمان مقرر به‌صورت کامل اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین افزود: پیش‌بینی شده است این طرح از ابتدای مهرماه آغاز شود و سازمان میادین در زمینه عرضه کالاهای اساسی به‌صورت ویژه ورود خواهد کرد تا در کنار توسعه بازارهای میوه و تره‌بار، گامی دیگر برای حمایت از معیشت شهروندان و اقتصاد خانواده برداشته شود.

منطقه ۲۰؛ به ازای هر محله حدود یک‌ونیم بازار میوه و تره‌بار

بختیاری‌زاده در ادامه با اشاره به توسعه بازارهای میوه و تره‌بار در منطقه ۲۰ گفت: تاکنون ۲۲ بازار در این منطقه افتتاح شده است و با توجه به حدود ۲۰ محله موجود، به‌طور میانگین به ازای هر محله حدود یک‌ونیم بازار میوه و تره‌بار ایجاد شده است.

وی با اشاره به سیاست مدیریت شهری برای شتاب‌بخشی به توسعه خدمات در جنوب تهران اظهار کرد: با توجه به عقب‌ماندگی‌های گذشته در زمینه سرانه‌های خدماتی جنوب شهر، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه بازارهای میوه و تره‌بار در این محدوده داشتیم و خوشبختانه این سیاست در منطقه ۲۰ به نتیجه رسیده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقریباً محله‌ای در منطقه ۲۰ باقی نمانده که به بازار جدید نیاز داشته باشد و از این مرحله به بعد، تمرکز اصلی ما بر بازسازی و ارتقای کیفیت بازارهای موجود خواهد بود.

وی در پایان از همکاری مجموعه شهرداری منطقه ۲۰ تقدیر کرد و گفت: همراهی شهردار منطقه و مجموعه مدیریت شهری منطقه ۲۰ طی سال‌های گذشته موجب شد توسعه بازارهای میوه و تره‌بار با سرعت مناسبی انجام شود. امیدواریم با ادامه این همکاری، روند بازسازی بازارهای موجود نیز با هدف بهبود شرایط خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال شود.