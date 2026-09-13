رشد ۱۴.۲ درصدی تولید گندم در ایران

به خبرگزاری مهر، عزیز کریمی در گردهمایی سالانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی غلات آبی کشور در کرج افزود: سال زراعی گذشته ۴۱۱ هزار تن بذر شناسه دار گندم در کشور تولید شد.

وی بیان کرد: طی پنج سال اخیر پروژه های انتخاب مشارکتی گندم را داشتیم که در سال زارعی جاری تعداد مزارع انتخاب مشارکتی اجرا شده ۴۲۹ مورد بوده است.

کریمی گفت: همچنین دراین زمینه تعداد مزارع انتخاب مشارکتی تغذیه اجرا شده ۱۹۴ مورد و تعداد مزارع انتخاب مشارکتی تراکم بذر اجرا شده ۳۸۵مورد بوده است .

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده تولید گندم جهان در سال ۲۰۲۶ با افت ۳.۸ درصدی به ۸۱۰ میلیون تن برسد .

وی اضافه کرد: درهمین حال تولید گندم ایران برخلاف روند جهانی با رشد ۱۴.۲درصدی به ۱۳.۷میلیون تن افزایش خواهد یافت .

کریمی افزود: همچنین فائو برآورد کرده ایران با تولید ۱۳.۷ میلیون تن گندم درسال ۲۰۲۶ چهاردمین تولید کننده بزرگ این محصول درجهان باشد رتبه ای که ایران سال قبل نیز در اختیار داشته است .