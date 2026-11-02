به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، تعامل و هماهنگی میان دو دستگاه را از عوامل مؤثر در شتاب‌بخشی به فرآیند صدور اسناد مالکیت روستایی دانست و اظهار کرد: همکاری مشترک این مجموعه‌ها، زمینه تسریع در تثبیت حقوق مالکانه روستاییان و تسهیل فرآیند قانونی صدور اسناد را فراهم کرده است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: در سال گذشته، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ پرونده برای صدور سند مالکیت به ادارات ثبت ارسال شد که با همراهی این مجموعه، برنامه ابلاغی استان با تحقق ۱۲۰ درصدی همراه بود.

برومند ادامه داد: عملکرد بنیاد مسکن استان در سال جاری نیز روندی فراتر از اهداف تعیین‌شده داشته و میزان تحقق برنامه صدور اسناد مالکیت روستایی تا پایان مهرماه به ۱۵۳ درصد رسیده است.

وی صدور اسناد مالکیت را یکی از الزامات اساسی تثبیت حقوق قانونی روستاییان و ساماندهی نظام مالکیت در مناطق روستایی برشمرد و بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و تسریع در ارائه خدمات تأکید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، با اشاره به نقش هماهنگی‌های بین‌بخشی در تحقق این موفقیت، اظهار کرد: برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری کارشناسان دو دستگاه در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌ها، زمینه دستیابی به این سطح از عملکرد را فراهم کرده است.

محمدرضا بزرگمهر، همچنین بر تقویت همکاری ادارات ثبت شهرستان‌ها با بنیاد مسکن و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده تأکید کرد.

در پایان این نشست، به پاس همکاری و همراهی مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در پیشبرد فرآیند صدور اسناد مالکیت روستایی، از کارکنان این مجموعه تجلیل شد.