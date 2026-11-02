به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با افزایش قیمت در بیشتر شاخص‌ها همراه شد.

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت این نوع طلا در روز گذشته ۲۵ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود؛ بنابراین بهای طلای ۱۸ عیار در یک روز حدود ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار از ۳۳ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان در روز ۱۰ آبان به ۳۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان در معاملات امروز رسید که بیانگر رشد حدود ۶۲۳ هزار تومانی است. مظنه طلا در بازار تهران نیز امروز ۱۱۱ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان اعلام شد.

در بازار جهانی نیز بهای هر اونس طلا از ۳ هزار و ۸۷۵ دلار و ۸۴ سنت در روز گذشته به ۳ هزار و ۹۰۱ دلار رسید.

قیمت سکه

در بازار سکه، هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش ۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومانی، از ۲۵۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان در روز گذشته به ۲۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، ۲۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

نیم‌سکه نیز با افزایش ۸۶۰ هزار تومانی به ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و قیمت ربع‌سکه با رشد یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی، ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شد.

در مقابل، سکه گرمی برخلاف روند عمومی بازار کاهش قیمت داشت و از ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روز گذشته به ۳۷ میلیون تومان در معاملات امروز رسید.

بر این اساس، در معاملات امروز بیشترین افزایش قیمت در میان انواع سکه مربوط به سکه تمام طرح جدید بود و طلای ۱۸ و ۲۴ عیار نیز رشد نزدیک به ۱.۹ درصدی را تجربه کردند.